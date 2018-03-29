На Кубани произошло тройное ДТП, есть погибший
Три легковых автомобиля столкнулись на трассе в Красноармейском районе.
Три легковых автомобиля столкнулись на трассе в Красноармейском районе.
По предварительным данным отдела пропаганды УГИБДД по Краснодарскому краю, 29 марта в 11.30 в Красноармейском районе, на 134-м километре дороги Темрюк — Краснодар — Кропоткин, водитель автомобиля BMW не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями «Лада-Калина» и ВАЗ-2115.
От травм на месте происшествия погиб один человек, двое пострадавших госпитализированы.
Устанавливаются подробности ДТП.
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