Пассажира воронежской маршрутки госпитализировали прямо с остановки

Сегодня, 29 марта, примерно в 13.00 автомобиль «Скорой» приехал на остановку «Проспект Труда». Вызов поступил из маршрутного такси 68. Дело в том, что одному из пассажиров потребовалась госпитализация. Неравнодушные пытались оказать первую помощь, пока не приехали врачи. Пассажира увезли в больницу прямо с остановки. Информация уточняется.