Пассажира воронежской маршрутки госпитализировали прямо с остановки
Ему стало плохо на проспекте Труда.
Ему стало плохо на проспекте Труда.
Сегодня, 29 марта, примерно в 13.00 автомобиль «Скорой» приехал на остановку «Проспект Труда». Вызов поступил из маршрутного такси 68. Дело в том, что одному из пассажиров потребовалась госпитализация. Неравнодушные пытались оказать первую помощь, пока не приехали врачи. Пассажира увезли в больницу прямо с остановки. Информация уточняется.
По данным ГИБДД, за прошлый год в Воронеже произошло 138 аварий с маршрутками. В них погибли девять человек, 166 получили ранения. Большинство ДТП — это столкновения, падения пассажиров в салоне, наезд на пешехода.
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