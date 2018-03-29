Взрыв на Иртыше выбил стекла в многоэтажке в Семее

Читатель NUR.KZ прислал на редакционный WhatsApp +7 771 718 15 57 видео и сообщение, что взрывная волна выбила стекла в окнах многоэтажки в Семее.

«Одни маты, взрывники не расчитали количество взрывчатки при взрыве льда на Иртыше и взрывная волна выбила все окна. Волна ударила по телам, вылетели рамы, извините без матов не получилось. Кажется никто не пострадал», — написал отправитель.