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17:44 (мск), источник: Nur.kz

Взрыв на Иртыше выбил стекла в многоэтажке в Семее

«Одни маты, взрывники не расчитали количество взрывчатки при взрыве льда на Иртыше и взрывная волна выбила все окна. Волна ударила по телам, вылетели рамы, извините, без матов не получилось», — написали авторы.

Источник: Nur.kz

Читатель NUR.KZ прислал на редакционный WhatsApp +7 771 718 15 57 видео и сообщение, что взрывная волна выбила стекла в окнах многоэтажки в Семее.

«Одни маты, взрывники не расчитали количество взрывчатки при взрыве льда на Иртыше и взрывная волна выбила все окна. Волна ударила по телам, вылетели рамы, извините без матов не получилось. Кажется никто не пострадал», — написал отправитель.

В приемной акимата города Семей подтвердили случай ЧП, но не смогли сообщить подробности.

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