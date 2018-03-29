Взрыв на Иртыше выбил стекла в многоэтажке в Семее
«Одни маты, взрывники не расчитали количество взрывчатки при взрыве льда на Иртыше и взрывная волна выбила все окна. Волна ударила по телам, вылетели рамы, извините, без матов не получилось», — написали авторы.
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