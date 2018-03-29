СМИ: во Франции задержали водителя, пытавшегося наехать на группу военных

Источник: Reuters

«Нападавший, скрывшийся на машине Peugeot 207 черного цвета, был задержан в Гренобле», — сообщает радиостанция со ссылкой на собственные источники.

Инцидент произошел в коммуне Варс-Альер-э-Риссе, неподалеку от казармы около 08.15 местного времени (09.15 мск), когда несколько военнослужащих отправились на утреннюю пробежку.