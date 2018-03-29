СМИ: во Франции задержали водителя, пытавшегося наехать на группу военных
ПАРИЖ, 29 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Автомобилист, утром в четверг предпринявший попытку протаранить группу военных, задержан французскими правоохранительными органами в Гренобле, передает радиостанция Europe1.
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