Три человека из 67 числившихся пропавшими в кемеровском ТЦ найдены живыми

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«В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по проверке заявлений о 67 пропавших трое из них установлены среди живых», — сказала Петренко «Интерфаксу».

Таким образом, в настоящее время следствие располагает заявлениями о пропаже и гибели 64 человек во время пожара в ТРЦ.

28 марта в МЧС сообщали, что власти не располагают данными о гражданах, пропавших без вести в результате пожара в торговом центре в Кемерове, общее число жертв — 64 человека.

По данным на утро 29 марта, специалисты выдали родственникам погибших в пожаре тела 22 из 27 опознанных человек. В ближайшее время неопознанные тела и фрагменты тел 37 погибших будут направлены в Москву для генетической экспертизы.