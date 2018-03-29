Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Мы 200 лет греемся российским газом»: в Лондоне напомнили Мэй
«Русские никогда не играли с такими ставками»: в США встревожены
Жена работает, я – дома с дочкой: рассказ папы о жизни в декрете
Квартиру мужчины дважды продали, пока его не было в городе
Алкоголизм предложили лечить стволовыми клетками
Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал в Китае и провел переговоры с председателем КНР
Cпецназовец раскрыл операцию СБУ в связи с пожаром в Кемерово
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
Смертный приговор доллару подписан: эксперты о выборе РФ
РФ готовит ответ Украине за дипломатов - СМИ
СМИ: в Петербурге горит крупнейший универмаг ДЛТ
Американцы усомнились в способностях Су-35 – СМИ
Поклонники считают, что 50-летняя Алика Смехова выглядит на 35
Тайра Бэнкс призналась, что делала пластику
Оливковое масло назвали эликсиром
За что отвечает наследственность
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Фоторепортажи
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
14:30 (мск), источник: Интерфакс

Три человека из 67 числившихся пропавшими в кемеровском ТЦ найдены живыми

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU. Трое пропавших без вести при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове нашлись живыми, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

Пожар в торговом центре в Кемерово
32
фотографии
32
фотографии
32
фотографии

«В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по проверке заявлений о 67 пропавших трое из них установлены среди живых», — сказала Петренко «Интерфаксу».

Таким образом, в настоящее время следствие располагает заявлениями о пропаже и гибели 64 человек во время пожара в ТРЦ.

28 марта в МЧС сообщали, что власти не располагают данными о гражданах, пропавших без вести в результате пожара в торговом центре в Кемерове, общее число жертв — 64 человека.

По данным на утро 29 марта, специалисты выдали родственникам погибших в пожаре тела 22 из 27 опознанных человек. В ближайшее время неопознанные тела и фрагменты тел 37 погибших будут направлены в Москву для генетической экспертизы.

Накануне суд арестовал техдиректора ТРК «Зимняя вишня» Георгия Соболева, управляющую ТРК Надежду Судденок, не включившего пожарную сигнализацию охранника Сергея Антюшкина, руководителя «Системного интегратора» Игоря Полозиненко, электрика компании «Системный интегратор» Александра Никитина.

Следите за развитием темы «Пожар в ТЦ в Кемерово»
Вы подписались на обновления.Отменить
Подписывайтесь на обновления
Пожар в торговом центре в Кемерово
Три человека из 67 числившихся пропавшими в кемеровском ТЦ найдены живыми
МЧС: очаг возгорания в кемеровском ТЦ находился между этажами
Активисты рассказали о неофициальных списках пропавших при пожаре в ТЦ
Собственник кемеровского ТЦ перечислил в бюджет региона деньги на выплаты семьям погибших
МЧС установило очаг возгорания в «Зимней вишне»
На уточках для ванн обнаружили миллиарды бактерий
Шакро Молодой получил девять лет и десять месяцев колонии
Группа террористов ликвидирована на Кубани
Британские СМИ испугались модернизации российской «Мертвой руки»
Шеф-повар разделал оленью ногу на глазах у протестующих веганов
Особая папка. Рассекречен личный архив маршала Малиновского
Спорт
СКА и Казань — фавориты. Прогноз на первые игры финальных серий Что может противопоставить питерцам ЦСКА без Шалунова и Шумакова, и откуда брать силы «Трактору»?
Авто
Новый дерзкий Nissan бросит вызов «Тойоте Камри» Nissan презентовал седан Altima шестого поколения, на который представители марки возлагают очень большие надежды
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
3-летняя фигуристка стала соведущей в «Ледниковом периоде. Дети» Девочка поможет ведущим шоу Евгении Медведевой и Алексею Ягудину подбадривать юных участников проекта
Недвижимость
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Что не так с торговыми центрами в России
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Леди
40-летняя Чехова и другие звезды с осиной талией (фото) Параметры «90-60-90» уже нельзя назвать идеалом, к которому непременно стремятся все.
Дети
«Спасибо за сына!»: Орбакайте трогательно поздравила Преснякова Певица показала совместное ретрофото.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь