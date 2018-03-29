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14:33 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми едва не сгорели люди из-за инфракрасной картины

Пожар произошёл на балконе квартиры, расположенной на девятом этаже.

В Перми эвакуировали девять жителей 11-этажки из-за пожара, который возник из-за инфракрасной картины (настенного обогревателя с картиной). Возгорание произошло утром 28 марта на балконе квартиры, расположенной на 9-м этаже дома на улице Солдатова.

«Сообщение о пожаре поступило в 6.46. После прибытия пожарных подразделений были организованы звенья газодымозащитной службы. Они эвакуировали хозяйку квартиры 1957 года рождения и восемь человек с вышележащих этажей. Никто не пострадал. Одновременно с эвакуацией производилось тушение в двух направлениях — по автолестнице со стороны балкона и со стороны подъезда. Горение ликвидировали за 15 минут. В тушении пожара задействовали 20 человек и шесть единиц техники. В результате сгорели домашние вещи на балконе, закоптились стены в квартире. На балконе была подключенная в розетку инфракрасная картина. Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов: оставление без присмотра инфракрасной картины, включённой в электросеть», — рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю.

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