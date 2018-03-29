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15:00 (мск), источник: РИА Новости

Шакро Молодой получил девять лет и десять месяцев колонии

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Никулинский суд Москвы вынес приговор фигурантам самой громкой за последние годы криминальной истории.

Источник: РИА "Новости"

Так называемый «вор в законе» Шакро Молодой (Захарий Калашов) получил девять лет и десять месяцев колонии строгого режима, его ближайший соратник Андрей Кочуйков по кличке Итальянец — восемь лет и десять месяцев, передает корреспондент РИА Новости.

Обоих обвиняли в вымогательстве.

Остальным десяти фигурантам судья Константин Дубков назначил от семи лет и четырех месяцев до девяти лет и четырех месяцев колонии. Среди них охранник и доверенное лицо Шакро Батыр Бекмурадов. Вину никто не признал.

Наказание оказалось чуть ниже того, что запросила прокуратура — для Калашова обвинение требовало десять лет и штраф в семьсот тысяч рублей, для Кочуйкова — 9,5 лет и пятьсот тысяч штрафа.

Приговор пока в силу не вступил и может быть обжалован в течение десяти дней. Защита уже заявила, что воспользуется этим правом.

Дело Шакро

Всего по объединенному делу о двух вымогательствах проходили 14 человек. Двое попали под суд посмертно (их убили в перестрелке), 11 обвиняемых, включая Шакро и Итальянца, с лета 2016 года содержатся в СИЗО.

В числе подсудимых — экс-сотрудник ГУСБ МВД полковник Евгений Суржиков, работавший в ЧОП Кочуйкова. Его содержали под домашним арестом. Суржиков получил семь лет и десять месяцев колонии строгого режима, его взяли под стражу в зале суда.

Подсудимые делятся на две группы по двум эпизодам вымогательства: в одном потерпевшей стороной стала директор ресторана Elements Жанна Ким, в другом — предприниматель Лев Гарамов. Объединяет же подсудимых, по версии следствия, то, что действовали они под началом Шакро Молодого.

Инцидент у ресторана Elements в декабре 2015 года стал началом, вероятно, самой громкой криминальной истории последних лет. В ней оказались замешаны криминальные авторитеты, обвиненные в коррупции высокопоставленные сотрудники СК, бизнесмены и рядовые бандиты.

Во время перестрелки, вспыхнувшей в ходе переговоров Жанны Ким и дизайнера Фатимы Мисиковой, выступавший на стороне Ким адвокат Эдуард Буданцев застрелил двух охранников Итальянца.

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26 марта© Ньюстюб
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