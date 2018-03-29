Шакро Молодой получил девять лет и десять месяцев колонии
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Никулинский суд Москвы вынес приговор фигурантам самой громкой за последние годы криминальной истории.
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Никулинский суд Москвы вынес приговор фигурантам самой громкой за последние годы криминальной истории.
Так называемый «вор в законе» Шакро Молодой (Захарий Калашов) получил девять лет и десять месяцев колонии строгого режима, его ближайший соратник Андрей Кочуйков по кличке Итальянец — восемь лет и десять месяцев, передает корреспондент РИА Новости.
Обоих обвиняли в вымогательстве.
Остальным десяти фигурантам судья Константин Дубков назначил от семи лет и четырех месяцев до девяти лет и четырех месяцев колонии. Среди них охранник и доверенное лицо Шакро Батыр Бекмурадов. Вину никто не признал.
Наказание оказалось чуть ниже того, что запросила прокуратура — для Калашова обвинение требовало десять лет и штраф в семьсот тысяч рублей, для Кочуйкова — 9,5 лет и пятьсот тысяч штрафа.
Приговор пока в силу не вступил и может быть обжалован в течение десяти дней. Защита уже заявила, что воспользуется этим правом.
Дело Шакро
Всего по объединенному делу о двух вымогательствах проходили 14 человек. Двое попали под суд посмертно (их убили в перестрелке), 11 обвиняемых, включая Шакро и Итальянца, с лета 2016 года содержатся в СИЗО.
В числе подсудимых —
Подсудимые делятся на две группы по двум эпизодам вымогательства: в одном потерпевшей стороной стала директор ресторана Elements Жанна Ким, в другом — предприниматель Лев Гарамов. Объединяет же подсудимых, по версии следствия, то, что действовали они под началом Шакро Молодого.
Инцидент у ресторана Elements в декабре 2015 года стал началом, вероятно, самой громкой криминальной истории последних лет. В ней оказались замешаны криминальные авторитеты, обвиненные в коррупции высокопоставленные сотрудники СК, бизнесмены и рядовые бандиты.
Во время перестрелки, вспыхнувшей в ходе переговоров Жанны Ким и дизайнера Фатимы Мисиковой, выступавший на стороне Ким адвокат Эдуард Буданцев застрелил двух охранников Итальянца.
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