Замначальника ГИБДД Свердловской области попал в ДТП

— Вчера была скользкая дорога, — объяснил «КП-Екатеринбург» источник. — Из-за этого и произошла авария. Пострадавших в ней нет. Если бы были, у нас бы был уже другой разговор. Там только железо пострадало. К месту прибыл обычный экипаж ГИБДД, который оформил аварию. Был ли он пьян, мы не знаем. Потому что от освидетельствования водитель отказался.