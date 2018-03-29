Замначальника ГИБДД Свердловской области попал в ДТП
От прохождения освидетельстования на алкоголь он отказался.
От прохождения освидетельстования на алкоголь он отказался.
Авария с участием замначальника ГИБДД Свердловской области произошла накануне. Гаишник ехал на Citroen, когда столкнулся с внедорожником Toyota Land Cruiser. По словам источника «КП», авария обошлась без пострадавших.
— Вчера была скользкая дорога, — объяснил «КП-Екатеринбург» источник. —
По словам источника «КП», уйти от ответственности, надавив на своих подчиненных, замначальника областного ГИБДД не пытался. Сейчас в отношении гаишника ведется служебная проверка.
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