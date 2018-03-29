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14:43 (мск), источник: Комсомольская правда

Замначальника ГИБДД Свердловской области попал в ДТП

От прохождения освидетельстования на алкоголь он отказался.

Авария с участием замначальника ГИБДД Свердловской области произошла накануне. Гаишник ехал на Citroen, когда столкнулся с внедорожником Toyota Land Cruiser. По словам источника «КП», авария обошлась без пострадавших.

— Вчера была скользкая дорога, — объяснил «КП-Екатеринбург» источник. — Из-за этого и произошла авария. Пострадавших в ней нет. Если бы были, у нас бы был уже другой разговор. Там только железо пострадало. К месту прибыл обычный экипаж ГИБДД, который оформил аварию. Был ли он пьян, мы не знаем. Потому что от освидетельствования водитель отказался.

По словам источника «КП», уйти от ответственности, надавив на своих подчиненных, замначальника областного ГИБДД не пытался. Сейчас в отношении гаишника ведется служебная проверка.

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