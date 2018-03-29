Депутаты парламента Молдовы почтили память жертв пожара в Кемерово
Заседание парламента началось сегодня с минуты молчания. Депутаты почтили память жертв пожара в Кемерове.
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Заседание парламента началось сегодня с минуты молчания. Депутаты почтили память жертв пожара в Кемерове.
«Нас всех потрясло это трагическое событие, которое произошло в России. Наверное, многие читали, особенно в социальных сетях и в прессе, о том, что там произошло. Многие с трудом читали эти статьи.»
Напоминаем, пожар в торговом центре Кемерова произошёл в воскресенье. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок. Ещё десятки пострадали, 12 до сих пор остаются в больнице. Накануне похоронили 14 человек. По этому делу задержали пятерых подозреваемых.
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