В Пермском крае возбудили уголовное дело из-за гибели пяти человек от угарного газа
ПЕРМЬ, 29 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело
ПЕРМЬ, 29 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело
Тела пяти человек обнаружили в двух разных квартирах одного и того же жилого дома в Кизеле 26 марта. В одной из квартир были тела пожилой пары и их 50-летнего сына, затем в квартире этажом выше нашли тела пожилой женщины и ее 63-летнего сына.
«У следствия имелись основания полагать, что гибель людей наступила
В настоящее время, как сообщили в ведомстве, задержали двух сотрудников управляющей компании, обслуживающей дом. Предварительно установили, что проверки вентиляции проводились сотрудниками управляющей компании формально, меры для устранения имевшихся неисправностей не принимались. «В ходе осмотра места происшествия установлено, что дымоход заполнен осколками кирпичей, вытяжная тяга отсутствует», — отметили в СК.
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