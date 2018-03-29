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20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
14:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Трое пропавших во время пожара в Кемерове найдены живыми

Трое пропавших без вести во время пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» оказались живы. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

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«В ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по проверке заявлений о 67 пропавших трое из них установлены среди живых. Таким образом, в настоящее время следствие располагает заявлениями о пропаже и гибели 64-х человек во время пожара в ТРЦ», — отметила она.

28 марта замглавы МЧС России Владлен Аксенов сообщил, что тела всех погибших в ТЦ обнаружены, без вести пропавших в результате пожара нет.

Днем 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» произошел пожар. Погибли 64 человека, из них 41 ребенок. Согласно результатам экспертизы, вероятная причина пожара — поджог. Основная версия следствия — неисправная проводка.

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Число пострадавших при пожаре в Кемерове выросло до 79 человек
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13:12 (мск)© Ньюстюб
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