Трое пропавших во время пожара в Кемерове найдены живыми
Трое пропавших без вести во время пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» оказались живы. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Трое пропавших без вести во время пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» оказались живы. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
«В ходе следственных действий и
28 марта замглавы МЧС России Владлен Аксенов сообщил, что тела всех погибших в ТЦ обнаружены, без вести пропавших в результате пожара нет.
Днем 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» произошел пожар. Погибли 64 человека, из них 41 ребенок. Согласно результатам экспертизы, вероятная причина пожара — поджог. Основная версия следствия — неисправная проводка.
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