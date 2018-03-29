В омском поселке объявили карантин по лошадиной инфекции

Ограничения вводятся до 1 июля. Запрещено ввозить, вывозить и продавать животных, допускать к открытой воде и использовать водоемы для купания и поения, выпасать невакцинированных лошадей на пастбищах, где паслись больные, или на территории очага инфекции. Также нельзя скармливать невакцинированным корма, в которых были обнаружены грызуны-переносчики.

Начальнику областной станции по борьбе с болезнями животных по Марьяновскому району предписано развернуть кампанию по ликвидации лептоспироза в поселке, это же рекомендовано главе Васильевского сельского поселения.

Лептоспироз лошадей широко распространен, проявляется резким повышением температуры тела до 39−42 °С, сильно выраженной желтухой и другими симптомами. При остром течении болезнь длится 5−10 дней, летальность достигает 50−70%. Для лечения используют гипериммунную сыворотку и стрептомицин.

Отметим, болезнь передается и человеку — во время купания в мелких непроточных водоемах, зараженных лептоспирами, при использовании воды для умывания, питья, стирки и т. д. Сельское население часто заболевает во время сенокосов, обработки полей и уборки урожая. Нередки случаи заболевания работников угольных шахт, охотников, рыболовов, животноводов, ветработников, рабочих убойных пунктов и мясокомбинатов, дератизаторов, зоологов. Однако шанс заразиться человеку именно от лошади на деле невероятно мал.