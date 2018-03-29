В омском поселке объявили карантин по лошадиной инфекции
Начальник главного управления ветеринарии Владимир Плащенко подписал приказ о карантине в поселке Конезаводский Марьяновского района по лептоспирозу лошадей.
Начальник главного управления ветеринарии Владимир Плащенко подписал приказ о карантине в поселке Конезаводский Марьяновского района по лептоспирозу лошадей.
Ограничения вводятся до 1 июля. Запрещено ввозить, вывозить и продавать животных, допускать к открытой воде и использовать водоемы для купания и поения, выпасать невакцинированных лошадей на пастбищах, где паслись больные, или на территории очага инфекции. Также нельзя скармливать невакцинированным корма, в которых были обнаружены
Начальнику областной станции по борьбе с болезнями животных по Марьяновскому району предписано развернуть кампанию по ликвидации лептоспироза в поселке, это же рекомендовано главе Васильевского сельского поселения.
Лептоспироз лошадей широко распространен, проявляется резким повышением температуры тела до 39−42 °С, сильно выраженной желтухой и другими симптомами. При остром течении болезнь длится 5−10 дней, летальность достигает 50−70%. Для лечения используют гипериммунную сыворотку и стрептомицин.
Отметим, болезнь передается и человеку — во время купания в мелких непроточных водоемах, зараженных лептоспирами, при использовании воды для умывания, питья, стирки
Поселок Конезаводский возник в конце 19 века. В нынешнем виде основан как центральная усадьба совхоза № 22 «Конезавод», образованного в 1920 году на базе национализированного имения Ремпенинга. Здесь расположен один из четырех в России музеев коневодства.
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