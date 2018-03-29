Лидер петербургского ИГ получил 15 лет

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 29 марта, Назаров сочтен виновным в содействии террористической деятельности и незаконном производстве наркотиков и приговорен к 15 годам строгого режима.

Дело рассматривал Московский окружной военный суд на базе Ленинградского окружного военного суда. «Назаров признал вину только в хранении наркотиков», — уточнили в пресс-службе петербургских судов.

Иностранца задержали в октябре 2017 года в статусе предполагаемого лидера петербургского филиала «Исламского государства» (признано террористической организацией и запрещено в России). Вину в вербовке через мессенджеры, в том числе интернет-рацию Zello, он отрицал с самого начала.