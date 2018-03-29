Лидер петербургского ИГ получил 15 лет
В Петербурге гражданин Таджикистана получил суровый срок за вербовку террористов и подпольную наркофабрику. Фарход Назаров не признал служение Ближнему Востоку.
В Петербурге гражданин Таджикистана получил суровый срок за вербовку террористов и подпольную наркофабрику. Фарход Назаров не признал служение Ближнему Востоку.
Как сообщает объединенная
Дело рассматривал Московский окружной военный суд на базе Ленинградского окружного военного суда. «Назаров признал вину только в хранении наркотиков», — уточнили в
Иностранца задержали в октябре 2017 года в статусе предполагаемого лидера петербургского филиала «Исламского государства» (признано террористической организацией и запрещено в России). Вину в вербовке через мессенджеры, в том числе
Содействие террористической деятельности (статья 205.1 УК) предполагает лишение свободы до 15 лет, незаконный оборот наркотиков в крупном размере (статья 228.1 УК) — до 20. Назаров признан виновным в обоих эпизодах, его срок получился путем частичного сложения наказаний.
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