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14:52 (мск), источник: Фонтанка

Лидер петербургского ИГ получил 15 лет

В Петербурге гражданин Таджикистана получил суровый срок за вербовку террористов и подпольную наркофабрику. Фарход Назаров не признал служение Ближнему Востоку.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 29 марта, Назаров сочтен виновным в содействии террористической деятельности и незаконном производстве наркотиков и приговорен к 15 годам строгого режима.

Дело рассматривал Московский окружной военный суд на базе Ленинградского окружного военного суда. «Назаров признал вину только в хранении наркотиков», — уточнили в пресс-службе петербургских судов.

Иностранца задержали в октябре 2017 года в статусе предполагаемого лидера петербургского филиала «Исламского государства» (признано террористической организацией и запрещено в России). Вину в вербовке через мессенджеры, в том числе интернет-рацию Zello, он отрицал с самого начала.

Содействие террористической деятельности (статья 205.1 УК) предполагает лишение свободы до 15 лет, незаконный оборот наркотиков в крупном размере (статья 228.1 УК) — до 20. Назаров признан виновным в обоих эпизодах, его срок получился путем частичного сложения наказаний.

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