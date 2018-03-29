«Без тормозов»: неисправный автобус с калининградскими школьниками задержали в Берлине

Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства.

Задержание произошло еще в понедельник, 26 марта. Полицейские обратили внимание на автобус, который ехал по трассе BAB-115. На таможенном пункте «Драйлинден» они остановили его, начали проверять и сразу же обнаружили «сильно заржавевшие передние тормозные диски».

Водителю предложили пройти тест, во время которого он должен был продемонстрировать экстренное торможение на скорости 30 километров в час. Проверка показала, что у автобуса не работает левый передний и правый задний тормоз, бензобак не был закреплен, все диски были полностью изношены, а подвеска передней оси сломана. При этом существовала высокая опасность возгорания, поскольку выхлопная система была сильно повреждена.

«Автобус калининградский, 2006 года выпуска, перед выездом он прошел все необходимые проверки и получил печать в ГИБДД. С учетом того, что пассажирами были дети, трудно поверить, что жуткое описание его состояния, представленное немецкой прессой, может соответствовать действительности», — рассказала «Интерфаксу» в четверг, 29 марта, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Также она пояснила, что на автобусе была организована экскурсия по маршруту Польша — Германия для школьников 9−11 классов. После проверки транспортного средства детей разместили в гостинице, где они провели ночь, а перевозчик пригнал из Польши другой автобус.