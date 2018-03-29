У алматинки угнали внедорожник из-за ошибки гардеробщицы
Заявление по факту угона автомобиля Toyota Highlander поступило от владелицы в полицию Медеуского района Алматы.
Заявление по факту угона автомобиля Toyota Highlander поступило от владелицы в полицию Медеуского района Алматы.
Девушка стала жертвой ошибки гардеробщицы,
Воспользовавшись невнимательностью сотрудницы гардероба одного из увеселительных заведений, двое угонщиков обшарили карманы верхней одежды хозяйки машины, где смогли обнаружить ключи от авто. Как ни в чем не бывало они вернули одежду, а сами направились к автомобилю.
По словам начальника УВД Медеуского района Болата Тотыбаева, пропажу девушка обнаружила не сразу, к этому времени Highlander был уже далеко от Алматы. Мужчин удалось задержать лишь несколько часов спустя в районе Капчагая.
Теперь угонщики находятся под следствием. По факту неправомерного завладения чужим транспортным средством молодые люди привлечены к уголовной ответственности.
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