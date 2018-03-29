У алматинки угнали внедорожник из-за ошибки гардеробщицы

Девушка стала жертвой ошибки гардеробщицы, из-за чего ключами от внедорожника завладели угонщики, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

Воспользовавшись невнимательностью сотрудницы гардероба одного из увеселительных заведений, двое угонщиков обшарили карманы верхней одежды хозяйки машины, где смогли обнаружить ключи от авто. Как ни в чем не бывало они вернули одежду, а сами направились к автомобилю.

По словам начальника УВД Медеуского района Болата Тотыбаева, пропажу девушка обнаружила не сразу, к этому времени Highlander был уже далеко от Алматы. Мужчин удалось задержать лишь несколько часов спустя в районе Капчагая.