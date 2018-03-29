We have been told that our plane ran over a person at takeoff from Gatwick to St Petersburg. They were trying to lift the plane. Anyone knows what happened? #Gatwick #BBC #Sun #DailyMirror pic.twitter.com/0o5tUZ5A7D— Flora Lu (@floralu_1991) 28 марта 2018 г.
В аэропорту Лондона российский самолет наехал на ногу сотруднику наземной службы
В лондонском аэропорту Гатвик самолет авиакомпании «Россия» травмировал сотрудника наземной службы, сообщает Evening Standart.
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