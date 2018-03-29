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19:52 (мск), источник: Газета.Ру

В аэропорту Лондона российский самолет наехал на ногу сотруднику наземной службы

В лондонском аэропорту Гатвик самолет авиакомпании «Россия» травмировал сотрудника наземной службы, сообщает Evening Standart.

Инцидент произошел вечером 28 марта. На опубликованных в соцсетях фотографиях видно, что самолет стоит в окружении машин полиции, скорой помощи и пожарной службы.

По официальным данным, сотрудник аэропорта получил серьезную травму нижней конечности и был госпитализирован в одну из больниц воздушным транспортом.

Одна из пассажиров Флора Лу рассказала, что самолет, следовавший рейсом в Санкт-Петербург, проехал по ноге сотрудника наземной службы во время взлета. Позже она добавила, что ожидаются дополнительные «детали» самолета, поскольку воздушное судно не готово к использованию.

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