В аэропорту Лондона российский самолет наехал на ногу сотруднику наземной службы

Инцидент произошел вечером 28 марта. На опубликованных в соцсетях фотографиях видно, что самолет стоит в окружении машин полиции, скорой помощи и пожарной службы.

По официальным данным, сотрудник аэропорта получил серьезную травму нижней конечности и был госпитализирован в одну из больниц воздушным транспортом.