«В руках у людей коробки с самоспасателями»: в Екатеринбурге эвакуировали управление Свердловской железной дороги
Сегодня днем в Екатеринбурге возле здания управления Свердловской железной дороги наблюдалось большое количество людей.
Сегодня днем в Екатеринбурге возле здания управления Свердловской железной дороги наблюдалось большое количество людей.
Об этом Накануне.RU рассказал очевидец событий.
«Очевидно, происходит отработка действий сотрудников управления при пожаре и других чрезвычайных ситуациях. В руках у людей коробки с самоспасателями», — отметил очевидец.
Напомним, сегодня утром в Екатеринбурге эвакуировали
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