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15:18 (мск), источник: Nakanune.ru

«В руках у людей коробки с самоспасателями»: в Екатеринбурге эвакуировали управление Свердловской железной дороги

Сегодня днем в Екатеринбурге возле здания управления Свердловской железной дороги наблюдалось большое количество людей.

Об этом Накануне.RU рассказал очевидец событий.

«Очевидно, происходит отработка действий сотрудников управления при пожаре и других чрезвычайных ситуациях. В руках у людей коробки с самоспасателями», — отметил очевидец.

Напомним, сегодня утром в Екатеринбурге эвакуировали торгово-развлекательный центр «Карнавал». В ГУ МЧС по Свердловской области заявили, что все эвакуации, которые происходят на объектах с массовым пребыванием людей — это проведение практических занятий по отработке действий, и никаких происшествий на данных объектах нет.

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