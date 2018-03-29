Рейс Лондон — Петербург задержали из-за попавшего под шасси человека

Вылет рейса из Лондона в Петербург задержали из-за попавшего под шасси сотрудника аэропорта, сообщает 78.ru. Инцидент произошел 28 марта в лондонском аэропорту Гатвик.

По предварительной информации, самолет А319 проходил процесс буксировки на вылет, когда один из сотрудников аэропорта допустил грубое нарушение техники безопасности, и его нога попала прямо под движущееся шасси воздушного судна.

Чтобы освободить мужчину, пришлось применить нештатное оборудование. При этом самолету были нанесены значительные повреждения. На ремонт борта уйдет некоторое время. Сотрудник аэропорта получил серьезные травмы и был госпитализирован.