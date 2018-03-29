Рейс Лондон — Петербург задержали из-за попавшего под шасси человека
Сотрудник аэропорта грубо нарушил технику безопасности.
Сотрудник аэропорта грубо нарушил технику безопасности.
Вылет рейса из Лондона в Петербург задержали
По предварительной информации, самолет А319 проходил процесс буксировки на вылет, когда один из сотрудников аэропорта допустил грубое нарушение техники безопасности, и его нога попала прямо под движущееся шасси воздушного судна.
Чтобы освободить мужчину, пришлось применить нештатное оборудование. При этом самолету были нанесены значительные повреждения. На ремонт борта уйдет некоторое время. Сотрудник аэропорта получил серьезные травмы и был госпитализирован.
Пассажиров разместили в отелях, но вскоре в Петербург вылетело резервное судно.
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