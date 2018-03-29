С дома Сергея Скрипаля в Солсбери сняли входную дверь

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий

На кадрах видно, что дверной проем забит фанерой, а пространство перед входом чем-то застелено. На территории, прилегающей к дому, стоят несколько палаток.

Ранее полиция Лондона сообщила, что специалисты Скотланд-Ярда пришли к выводу, что Скрипаль и его дочь Юлия впервые попали под воздействие нервно-паралитического вещества у себя в доме. При этом, по данным полиции, наибольшая концентрация отравляющего вещества выявлена на входной двери дома.

На прошлой неделе полицейские срезали и забрали скамейку перед торговым центром, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь.

Пострадавшие были обнаружены 4 марта в бессознательном состоянии на скамейке вблизи оного из торговых центров города Солсбери. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», якобы разработанным в России. Россия все обвинения в связи с «делом Скрипаля» отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.