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15:45 (мск), источник: Интерфакс

С дома Сергея Скрипаля в Солсбери сняли входную дверь

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU. С дома экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери сняли входную дверь, сообщил в четверг телеканал Sky News, приводя кадры собственной аэросъемки.

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На кадрах видно, что дверной проем забит фанерой, а пространство перед входом чем-то застелено. На территории, прилегающей к дому, стоят несколько палаток.

Ранее полиция Лондона сообщила, что специалисты Скотланд-Ярда пришли к выводу, что Скрипаль и его дочь Юлия впервые попали под воздействие нервно-паралитического вещества у себя в доме. При этом, по данным полиции, наибольшая концентрация отравляющего вещества выявлена на входной двери дома.

На прошлой неделе полицейские срезали и забрали скамейку перед торговым центром, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь.

Пострадавшие были обнаружены 4 марта в бессознательном состоянии на скамейке вблизи оного из торговых центров города Солсбери. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», якобы разработанным в России. Россия все обвинения в связи с «делом Скрипаля» отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.

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Александр Яковенко: британская сторона не предоставила никаких фактов по «делу Скрипаля»
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28 марта© Ньюстюб
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