С дома Сергея Скрипаля в Солсбери сняли входную дверь

На кадрах видно, что дверной проем забит фанерой, а пространство перед входом чем-то застелено. На территории, прилегающей к дому, стоят несколько палаток.
Ранее полиция Лондона сообщила, что специалисты Скотланд-Ярда пришли к выводу, что Скрипаль и его дочь Юлия впервые попали под воздействие нервно-паралитического вещества у себя в доме. При этом, по данным полиции, наибольшая концентрация отравляющего вещества выявлена на входной двери дома.
На прошлой неделе полицейские срезали и забрали скамейку перед торговым центром, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь.
Пострадавшие были обнаружены 4 марта в бессознательном состоянии на скамейке вблизи оного из торговых центров города Солсбери. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», якобы разработанным в России. Россия все обвинения в связи с «делом Скрипаля» отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.
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