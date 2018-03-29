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15:37 (мск), источник: РИА Новости

Суд повторно отказал в аресте квартиры экс-директора «Уральских пельменей»

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Арбитражный суд Свердловской области повторно отказался наложить арест на две московские квартиры бывшего директора екатеринбургского ООО «Творческое объединение «Уральские пельмени» Сергея Нетиевского, а также на его 100%-ную долю в студии First Hand Media, следует из опубликованного определения суда.

Принять эти обеспечительные меры просили участники шоу «Уральские пельмени», ранее подавшие к Нетиевскому иск, в котором просят признать недействительным договор между ТО «Уральские пельмени» и Нетиевским от 1 января 2013 года. Истцы также требуют обязать экс-директора возвратить сумму полученного по договору вознаграждения.

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Первоначально сумма иска составляла 28 миллионов рублей, но на заседании 26 марта суд по ходатайству истцов увеличил денежное требование к Нетиевскому до 39,6 миллиона рублей. Кроме того, суд ранее удовлетворил ходатайство трех участников шоу — Дмитрия Брекоткина, Сергея Ершова и Сергея Исаева — о вступлении в дело в статусе соистцов. Изначально иск в декабре 2017 года подали пять артистов — Александр Попов, Сергей Калугин, Вячеслав Мясников, Дмитрий Соколов и Максим Ярица.

Истцы уже просили принять обеспечительные меры в январе, повторное ходатайство было подано на заседании 26 марта.

В обоих случаях суд не нашел оснований для ареста имущества Нетиевского, посчитав, что истцы не привели доказательств, свидетельствующих о том, что ответчик совершает какие-либо действия, создающие реальную угрозу невозможности в будущем исполнить судебный акт.

Нетиевский и его студия First Hand Media вели несколько судебных разбирательств с «Уральскими пельменями». В частности, он выиграл два дела, в которых оспаривал свое отстранение от должности директора, в том числе добился от коллектива компенсации своих судебных расходов.

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Арбитраж Москвы в октябре полностью отклонил иск First Hand Media Нетиевского к восьми участникам популярного телевизионного шоу и ряду других лиц о взыскании 107,8 миллиона рублей. Истец требовал признать незаконными более 20 заключенных в 2016 году договоров займа, по условиям которых ООО «Идея Фикс Медиа» (50% принадлежит студии Нетиевского) выдало займы 14 заемщикам. Истец заявил в суде, что выдача займов была выводом активов из предприятия и нарушила его право на получение дивидендов за 2016 год. Кроме того, студия Нетиевского и телешоу судились по поводу товарного знака «Уральские пельмени».

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Творческое объединение «Уральские пельмени» с уставным капиталом 10 тысяч рублей было учреждено в 2011 году. Его учредителями являются десять участников одноименного шоу — Дмитрий Брекоткин, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Сергей Калугин, Вячеслав Мясников, Сергей Нетиевский, Александр Попов, Андрей Рожков, Дмитрий Соколов и Максим Ярица. Каждому из них принадлежит по 10% предприятия.

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