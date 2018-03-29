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15:29 (мск), источник: Вести - Пермь

«Белый лебедь»: как отбывают срок террористы, убийцы, маньяки

В этом году одна из самых известных колоний в Пермской крае «Белый лебедь» отмечает 80 лет со дня образования.

В этой тюрьме содержатся пожизненные заключенные.

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Высокие заборы с колючей проволокой в Соликамске могут тянуться на несколько километров. Объединенная исправительная колония № 2 -одно из самых больших структурных подразделений ГУФСИНа в Пермском крае. Сегодня здесь содержится больше 2,5 тысяч человек.

Источник: Вести - Пермь

Изображение лебедя — белой птицы, расправившей крылья, в этой Соликамской колонии можно встретить практически везде: на входе, на крышах бараков.

Заключенные, получившие пожизненный срок, по решению суда попадают в Соликамскую колонию. Таких тюрем всего семь в России. Они появились после введения моратория на смертную казнь в 1999 году.

Весь день расписан по минутам. Подъем, зарядка, завтрак и работа. Террористы, насильники, бывшие лидеры преступных группировок работают по трое, в отдельных камерах. После 25 лет отбывания срока они имеют право на условно-досрочное освобождение. Но пока прецедентов не было.

Источник: Вести - Пермь

Из окна своей камеры они могут видеть только крыши соседних зданий. Рядом тоже тюрьма, только строгого режима. У этих заключенных есть шанс выйти на свободу.

В Соликамской колонии сразу два вокально-инструментальных ансамбля. Заключенные здесь заняты постоянно. Основное — дерево-обрабатывающее производство, учеба — многие за решеткой получают профессию, спортивный зал, своя церковь и библиотека.

Кроме 80-летия самой Северной группы колоний управления ГУФСИН по Пермскому краю, здесь отметили еще одну дату. За все время работы здесь не было ни одного побега.

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