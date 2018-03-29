«Белый лебедь»: как отбывают срок террористы, убийцы, маньяки
В этом году одна из самых известных колоний в Пермской крае «Белый лебедь» отмечает 80 лет со дня образования.
В этом году одна из самых известных колоний в Пермской крае «Белый лебедь» отмечает 80 лет со дня образования.
В этой тюрьме содержатся пожизненные заключенные.
Высокие заборы с колючей проволокой в Соликамске могут тянуться на несколько километров. Объединенная исправительная колония № 2 -одно из самых больших структурных подразделений ГУФСИНа в Пермском крае. Сегодня здесь содержится больше 2,5 тысяч человек.
Изображение лебедя — белой птицы, расправившей крылья, в этой Соликамской колонии можно встретить практически везде: на входе, на крышах бараков.
Заключенные, получившие пожизненный срок, по решению суда попадают в Соликамскую колонию. Таких тюрем всего семь в России. Они появились после введения моратория на смертную казнь в 1999 году.
Весь день расписан по минутам. Подъем, зарядка, завтрак и работа. Террористы, насильники, бывшие лидеры преступных группировок работают по трое, в отдельных камерах. После 25 лет отбывания срока они имеют право на
Из окна своей камеры они могут видеть только крыши соседних зданий. Рядом тоже тюрьма, только строгого режима. У этих заключенных есть шанс выйти на свободу.
В Соликамской колонии сразу два
Кроме 80-летия самой Северной группы колоний управления ГУФСИН по Пермскому краю, здесь отметили еще одну дату. За все время работы здесь не было ни одного побега.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.