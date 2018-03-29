Первые результаты прокурорской проверки торговых центров Волгограда уже зафиксировали нарушения
29 марта в Волгограде прошли проверки торговых центров.
29 марта в Волгограде прошли проверки торговых центров.
В первую очередь сотрудники прокуратуры и ГУ МЧС России по Волгоградской области проверяют меры пожарной безопасности. Первые серьезные нарушения уже обнаружили в ТЦ в Тракторозаводском районе.
Как показала проверка, три из четырех кинозалов торгового центра не оборудованы системой оповещения при пожаре. В четвертом она установлена, но, как оказалось, не работает. Еще одно нарушение обнаружили в батутном центре. Пожарные гидранты, по словам специалистов, не проверялись уже год, когда по нормативам их должны инспектировать раз в шесть месяцев. Также в торговом центре провели учебную тревогу.
Алексей Радченко, прокурор Тракторозаводского района: «Первые результаты проверки уже свидетельствуют о нарушениях. Так, отсутствует проект пожарной сигнализации, установлена частичная неработоспособность важнейших систем пожарной безопасности, таких как дымоудаление и оповещение о чрезвычайной ситуации. Кроме этого зафиксировано не только захламление товаром, но и размещение торговых точек на путях эвакуации. Кроме того, регулярная проверка электрохозяйства и противопожарная оценка архитектурных изменений объекта не проводились».
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