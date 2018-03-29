Первые результаты прокурорской проверки торговых центров Волгограда уже зафиксировали нарушения

Как показала проверка, три из четырех кинозалов торгового центра не оборудованы системой оповещения при пожаре. В четвертом она установлена, но, как оказалось, не работает. Еще одно нарушение обнаружили в батутном центре. Пожарные гидранты, по словам специалистов, не проверялись уже год, когда по нормативам их должны инспектировать раз в шесть месяцев. Также в торговом центре провели учебную тревогу.