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15:54 (мск), источник: ИА REGNUM

В Новосибирской области сотни детей четыре года учились в аварийном здании

Пока не рухнула стена.

В средней общеобразовательной школе в селе Бобровка в Сузунском районе Новосибирской области обучается 290 детей. И вот уже четыре года они занимаются в здании, которое признано аварийным. 28 марта в школе обрушилась стена. Дети были на каникулах, а о происшествии сообщили их родители, выложив информацию в социальных сетях.

Из Новосибирской области в Бобровскую школу была направлена комиссия. И всё бы ничего, но удивил комментарий и.о. министра образования региона Александра Флека.

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Как удалось выяснить комиссии, в здании школы разрушилась часть внутренней перегородки одного из помещений на первом этаже. Комиссия ещё должна была провести обследование здания и дать рекомендации по дальнейшей его эксплуатации. Но проведение капитального ремонта здания школы, по словам Флека, запланировано было на лето 2018 года.

А теперь главный момент.

«В связи с появлением трещин в 2017 году левое крыло первого этажа здания школы было выведено из эксплуатации. Учебные занятия проходят только на втором этаже школы», — сообщил Александр Флек.

Ещё раз: в то время как на первом этаже идут трещины по стенам, а здание с 2014 года является аварийным, на втором этаже продолжают заниматься дети. Почти 300 детей и учителя. И это официальный комментарий министерства образования Новосибирской области.

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Сегодня, 29 марта, врио губернатора региона Андрей Травников заявил, что восстановительные и ремонтные работы в здании Бобровской школы начнутся уже не летом, а в ближайшее время и будут завершены до начала нового учебного года. Отремонтировано будет всё здание. Руководству Сузунского района, педагогам и родителям учащихся предстоит определить, как будет организован образовательный процесс во время ремонта.

«В любом случае решение будет принято такое, чтобы все работы были выполнены до 1 сентября, до начала нового учебного года, а учителя и дети не испытывали неудобств», — заявил Травников.

По данным, которые предоставило региональное отделение Общероссийского народного фронта, часть здания сузунской школы, где потрескались внутренние кирпичные перегородки, была признана аварийной еще в 2014 году (по заверениям Флека, трещины появились в 2017 году и тогда же левое крыло первого этажа здания школы было выведено из эксплуатации).

Управление Роспотребнадзора выписало предписание локализовать аварийный участок и ликвидировать нарушения. После обследования средства на ремонт школы были включены в региональный бюджет лишь на 2018 год.

«В большинстве случаев на местах информацию о состоянии зданий, в которых расположены школы, детские сады, не афишируют. На отчетных коллегиях по вопросам образования об аварийных школах и детских садах речь не ведётся. Молчат и директора учреждений, хотя та же сузунская школа, в которой рухнула стена, признана аварийной — пусть и частично — ещё четыре года назад», — отмечает координатор проекта ОНФ «Народная оценка качества» в Новосибирской области Максим Затолокин.

Общественники считают, что необходимо разработать региональные программы обследования учреждений образования — школ и детских садов — и предусмотреть под них дополнительное финансирование.

Последнее обследование средних образовательных организаций в Новосибирской области проводилось в 2015 году. По данным региональных властей, на тот момент 240 школ имели износ более 50%, а на их ремонт требовалось 64 млрд рублей.

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