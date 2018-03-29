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15:42 (мск), источник: АиФ Уфа

Самым распространенным видом преступности в Уфе является кража

Общее число поставленных на учет преступлений снизилось.

О состоянии преступности в 2017 году в столице Башкирии рассказал 29 марта на заседании уфимского горсовета начальник управления МВД по городу Виталий Дудко. Он заявил, что в мегаполисе снизилось общее число поставленных на учёт преступлений, при этом увеличилось количество лиц привлечённых к уголовной ответственности.

«В структуре преступности 53,7% приходится на хищение чужого имущества, 7,9% на преступные посягательства против личности, 3,8% — экономические преступления», — рассказал полицейский.

По его словам, в результате оперативно предпринимаемых мер террористических актов и массовых беспорядков в городе в 2017 году допущено не было. При этом зарегистрировано четыре преступления экстремистской направленности и 11 террористической.

Он отметил определённую роль в обеспечении общественного порядка Центра общественной безопасности и народных дружинников. ЦОБ совместно с полицией провёл 600 профилактических рейдов и посетил около четырех тысяч граждан, состоящих на профилактическом учёте.

«Благодаря центру на 165 единиц снижено совершение бытовых преступлений», — сообщил Виталий Дудко.

Положительно оценил он работу народных дружинников. В городе создано семь отрядов численностью более 3 тысяч человек.

«Ими в прошлом году осуществлено свыше 900 выходов на обеспечение охраны общественного порядка, — рассказал полицейский. — При участии дружинников предотвращено свыше 4 тысяч административных правонарушений, в том числе 1225 фактов мелкого хулиганства и 1814 случаев появления граждан в общественном месте в состоянии опьянения».

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