Полиция Тольятти разыскивает мужчину, ворующего в салонах связи телефоны

Злоумышленник приходит в салоны связи с буклетом, под которым находится поддельный сотовый телефон. Он начинает расспрашивать продавца о различных марках телефонов и в момент, когда тот отвлекается, мужчина переворачивает буклет и настоящий телефон оказывается снизу, а поддельный — на виду у продавца. Задав еще несколько вопросов, мужчина уходит из салона.

На вид разыскиваемому 35−40 лет, рост 180−185, среднего телосложения. Был одет в черную шапку с белым лейблом с левой стороны, черную куртку без капюшона, черные зауженные штаны, черные классические кроссовки. При себе может иметь рюкзак синего цвета с белым логотипом в виде буквы «H».