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15:54 (мск), источник: АиФ Самара

Полиция Тольятти разыскивает мужчину, ворующего в салонах связи телефоны

Отделом полиции № 24 УМВД России по г. Тольятти разыскивается мужчина за совершение мошенничеств с сотовыми телефонами.

Злоумышленник приходит в салоны связи с буклетом, под которым находится поддельный сотовый телефон. Он начинает расспрашивать продавца о различных марках телефонов и в момент, когда тот отвлекается, мужчина переворачивает буклет и настоящий телефон оказывается снизу, а поддельный — на виду у продавца. Задав еще несколько вопросов, мужчина уходит из салона.

На вид разыскиваемому 35−40 лет, рост 180−185, среднего телосложения. Был одет в черную шапку с белым лейблом с левой стороны, черную куртку без капюшона, черные зауженные штаны, черные классические кроссовки. При себе может иметь рюкзак синего цвета с белым логотипом в виде буквы «H».

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (927) 8995253 или (8482) 93−49−02, 22−98−02, 22−99−66.

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