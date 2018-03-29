887 детей пропало в Нижегородской области в 2017 году
Представитель полиции рассказал, почему подростки уходят из дома.
Представитель полиции рассказал, почему подростки уходят из дома.
887 детей и подростков пропало в Нижегородской области в 2017 году, сообщил начальник 8 отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД РФ по Нижегородской области Павел Савинов в ходе
Все пропавшие дети были найдены живыми.
По словам Савинова, основная причина, толкнувшая детей уйти из дома — конфликт с родителями.
Конфликтные ситуации возникают
Павел Савинов подчеркнул важность контакта родителей с детьми, необходимость доверительных отношений, отсутствия прессинга. «Родителям полезно иногда вспоминать себя в детстве, чтобы понять ребёнка, знать, что школьные оценки — субъективны, донести до подростка свою любовь, выстроить доверительные отношения, — сказал Савинов, — школьные годы пройдут, а отношения закладываются с детства и на всю жизнь».
Для профилактики уходов детей и подростков из дома полицейские часто проводят беседы в нижегородских школах. К сожалению, современные подростки, опираясь на эмоции и юношеский максимализм, плохо представляют себе опасности улицы.
Также Павел Савинов сообщил, что те, кто встретил явно бродяжничающего ребёнка или подростка, должны обязательно известить о его местонахождении родителей или правоохранительные органы. Те, кто жалеет и укрывают у себя безнадзорного ребёнка, по сути, оказывают медвежью услугу: его в это время может искать и полиция, и родители. Сообщить о беспризорнике можно по каналу связи 02 или по телефону 268−50−44.
Если взрослый или ребенок пропал, важно помнить, что никакого «правила трех дней» не существует: в полиции заявление о пропаже человека принимают немедленно, и чем раньше начинаются поиски, тем больше шансов на их благоприятный исход.
Не стоит забывать и о том, что вовлечение несовершеннолетнего в противоправную деятельность — уголовная статья, поэтому если вы стали свидетелем
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