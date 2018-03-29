887 детей пропало в Нижегородской области в 2017 году

887 детей и подростков пропало в Нижегородской области в 2017 году, сообщил начальник 8 отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД РФ по Нижегородской области Павел Савинов в ходе пресс-конференции в агентстве Newsroom24 29 марта.

Все пропавшие дети были найдены живыми.

По словам Савинова, основная причина, толкнувшая детей уйти из дома — конфликт с родителями.

Конфликтные ситуации возникают из-за разного: «хорошие» родители отказывают ребенку в покупке гаджета или слишком жестко требуют успеваемости в школе, «плохие» — злоупотребляют наркотиками и спиртным.

Павел Савинов подчеркнул важность контакта родителей с детьми, необходимость доверительных отношений, отсутствия прессинга. «Родителям полезно иногда вспоминать себя в детстве, чтобы понять ребёнка, знать, что школьные оценки — субъективны, донести до подростка свою любовь, выстроить доверительные отношения, — сказал Савинов, — школьные годы пройдут, а отношения закладываются с детства и на всю жизнь».

Для профилактики уходов детей и подростков из дома полицейские часто проводят беседы в нижегородских школах. К сожалению, современные подростки, опираясь на эмоции и юношеский максимализм, плохо представляют себе опасности улицы.

Также Павел Савинов сообщил, что те, кто встретил явно бродяжничающего ребёнка или подростка, должны обязательно известить о его местонахождении родителей или правоохранительные органы. Те, кто жалеет и укрывают у себя безнадзорного ребёнка, по сути, оказывают медвежью услугу: его в это время может искать и полиция, и родители. Сообщить о беспризорнике можно по каналу связи 02 или по телефону 268−50−44.

Если взрослый или ребенок пропал, важно помнить, что никакого «правила трех дней» не существует: в полиции заявление о пропаже человека принимают немедленно, и чем раньше начинаются поиски, тем больше шансов на их благоприятный исход.