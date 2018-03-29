Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Александр Митта: «Я вообще больше не буду снимать»
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
Муж Боярской похвастался чудесным подарком 5-летнего сына (фото)
Квартиру мужчины дважды продали, пока его не было в городе
За что отвечает наследственность
Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал в Китае и провел переговоры с председателем КНР
Cпецназовец раскрыл операцию СБУ в связи с пожаром в Кемерово
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
Смертный приговор доллару подписан: эксперты о выборе РФ
РФ готовит ответ Украине за дипломатов - СМИ
В центре Петербурга загорелся крупнейший универмаг - СМИ
Американцы усомнились в способностях Су-35 – СМИ
Поклонники считают, что 50-летняя Алика Смехова выглядит на 35
Тайра Бэнкс призналась, что делала пластику
Оливковое масло назвали эликсиром
За что отвечает наследственность
Потерявший семью в пожаре в Кемерово указал на виновных
Путин приступил к кадровой перестановке в МИД РФ
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
10Скончался Сергей Мавроди
16:01 (мск), источник: БЕЛТА

В Могилеве обвалились перила пешеходного моста возле Быховского рынка

В результате произошедшего никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются временные деревянные перила.

Источник: БЕЛТА

Перила пешеходного моста обвалились в Могилеве. Информацию об этом предоставили в Могилевском ОУМЧС.

Сообщается, что обрушилась часть перил на пешеходном мосту рядом с Быховским рынком. В результате произошедшего никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются временные деревянные перила.

Местные власти займутся решением проблемы.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Человек упал на пути метро станции Купаловская
Принц Гарри и Меган Маркл проведут медовый месяц в Африке
МЧС установило очаг возгорания в «Зимней вишне»
В Средневековье не умели рисовать кошек (фото)
Захарова ответила Джонсону цитатой из Достоевского
Чрезвычайный прогноз. Какие катаклизмы предсказали россиянам
Власти ДНР назвали обвинение в применении лазеров бредом
Шеф-повар разделал оленью ногу на глазах у протестующих веганов
На уточках для ванн обнаружили миллиарды бактерий
Спорт
СКА и Казань — фавориты. Прогноз на первые игры финальных серий Что может противопоставить питерцам ЦСКА без Шалунова и Шумакова, и откуда брать силы «Трактору»?
Авто
Новый дерзкий Nissan бросит вызов «Тойоте Камри» Nissan презентовал седан Altima шестого поколения, на который представители марки возлагают очень большие надежды
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Ольга Бузова запускает собственный телеканал «БузоваTV» начнет вещание 1 апреля на частоте телеканала ТНТ4
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Все развлекательные центры в России проверят после пожара в Кемерове
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Леди
День траура: как пережить горе и почувствовать себя спокойнее В связи с трагедией в Кемерове в соцсетях подробности происшествия и страшные фотографии перемешались со словами соболезнований и обвинений.
Дети
«Спасибо за сына!»: Орбакайте трогательно поздравила Преснякова Певица показала совместное ретрофото.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь