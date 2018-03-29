В Могилеве обвалились перила пешеходного моста возле Быховского рынка

Перила пешеходного моста обвалились в Могилеве. Информацию об этом предоставили в Могилевском ОУМЧС.

Сообщается, что обрушилась часть перил на пешеходном мосту рядом с Быховским рынком. В результате произошедшего никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются временные деревянные перила.