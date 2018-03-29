В Могилеве обвалились перила пешеходного моста возле Быховского рынка
В результате произошедшего никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются временные деревянные перила.
В результате произошедшего никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются временные деревянные перила.
Перила пешеходного моста обвалились в Могилеве. Информацию об этом предоставили в Могилевском ОУМЧС.
Сообщается, что обрушилась часть перил на пешеходном мосту рядом с Быховским рынком. В результате произошедшего никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются временные деревянные перила.
Местные власти займутся решением проблемы.
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