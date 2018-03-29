Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Александр Митта: «Я вообще больше не буду снимать»
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
Как разговаривать с детьми о трагедиях
Женщина отсудила полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
За что отвечает наследственность
Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал в Китае и провел переговоры с председателем КНР
Северный "трюк" Норвегии: санкции РФ дали неожиданный результат
Назван вариант мести РФ, которой боится Британия
Смертный приговор доллару подписан: эксперты о выборе РФ
РФ готовит ответ Украине за дипломатов - СМИ
СМИ: в Петербурге горит крупнейший универмаг ДЛТ
Американцы усомнились в способностях Су-35 – СМИ
Поклонники считают, что 50-летняя Алика Смехова выглядит на 35
Тайра Бэнкс призналась, что делала пластику
Как эмпатия может навредить работе
Долгая дорога на работу провоцирует психические заболевания
Потерявший семью в пожаре в Кемерово указал на виновных
Путин приступил к кадровой перестановке в МИД РФ
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
10Скончался Сергей Мавроди
16:08 (мск), источник: Комсомольская правда

В соцсетях обсуждают убитую челябинскую маршрутку

Фото машины уже отправили в мэрию — пусть разберутся.

Челябинцы потешаются над суровой челябинской маршруткой, фото которой попало в социальные сети.

У пассажирского пазика под № 53 дыра по левому борту, а вместо заднего стекла — кусок целлофана.

— Сегодня в нем ехал. Находясь в салоне, наблюдал дорогу под ногами, — делится с земляками пользователь Антон Белый.

— Зато летом не так жарко, обдувает челябинский бриз. И когда пол помыл, вода сразу уходит и сухо, — иронизирует Максим Беженарь.

Конечно, челябинцы возмущены, что в рейс выходят такие машины. Одни призывают бойкотировать убитые автобусы и дожидаться хороших. А пользователь Марина Бояринцева предлагает отправлять подобные снимки в интернет-приемную администрации города. Пусть мэрия отнесется к ним как к официальной жалобе горожан.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Путину доложили об энергетических рекордах страны
«Филя носит на себе все, что заработал»: Галкин спародировал Киркорова
МЧС установило очаг возгорания в «Зимней вишне»
В Средневековье не умели рисовать кошек (фото)
Захарова ответила Джонсону цитатой из Достоевского
Чрезвычайный прогноз. Какие катаклизмы предсказали россиянам
Власти ДНР назвали обвинение в применении лазеров бредом
Шеф-повар разделал оленью ногу на глазах у протестующих веганов
На уточках для ванн обнаружили миллиарды бактерий
Спорт
СКА и Казань — фавориты. Прогноз на первые игры финальных серий Что может противопоставить питерцам ЦСКА без Шалунова и Шумакова, и откуда брать силы «Трактору»?
Авто
Новый дерзкий Nissan бросит вызов «Тойоте Камри» Nissan презентовал седан Altima шестого поколения, на который представители марки возлагают очень большие надежды
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Ольга Бузова запускает собственный телеканал «БузоваTV» начнет вещание 1 апреля на частоте телеканала ТНТ4
Недвижимость
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Что не так с торговыми центрами в России
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Леди
День траура: как пережить горе и почувствовать себя спокойнее В связи с трагедией в Кемерове в соцсетях подробности происшествия и страшные фотографии перемешались со словами соболезнований и обвинений.
Дети
«Спасибо за сына!»: Орбакайте трогательно поздравила Преснякова Певица показала совместное ретрофото.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь