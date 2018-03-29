В соцсетях обсуждают убитую челябинскую маршрутку
Фото машины уже отправили в мэрию — пусть разберутся.
Фото машины уже отправили в мэрию — пусть разберутся.
Челябинцы потешаются над суровой челябинской маршруткой, фото которой попало в социальные сети.
У пассажирского пазика под № 53 дыра по левому борту, а вместо заднего стекла — кусок целлофана.
— Сегодня в нем ехал. Находясь в салоне, наблюдал дорогу под ногами, — делится с земляками пользователь Антон Белый.
— Зато летом не так жарко, обдувает челябинский бриз. И когда пол помыл, вода сразу уходит и сухо, — иронизирует Максим Беженарь.
Конечно, челябинцы возмущены, что в рейс выходят такие машины. Одни призывают бойкотировать убитые автобусы и дожидаться хороших. А пользователь Марина Бояринцева предлагает отправлять подобные снимки в
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