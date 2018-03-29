Приговор по делу об убийстве таксиста вынесли в Ростове-на-Дону
Приговор по делу об убийстве таксиста вынес 29 марта
Приговор по делу об убийстве таксиста вынес 29 марта
Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на
Установлено, что в июне 2017 года Александр Лопушинский, находившийся в
Там между ним и водителем такси произошел конфликт. В ходе него контрактник задушил таксиста, а тело, как сообщалось ранее, оставил на заброшенной стройплощадке.
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