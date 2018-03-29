Приговор по делу об убийстве таксиста вынесли в Ростове-на-Дону

Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на пресс-службу суда, по обвинению в убийстве и разбое осужден военнослужащий-контрактник Александр Лопушинский. Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Установлено, что в июне 2017 года Александр Лопушинский, находившийся в Ростове-на-Дону в состоянии алкогольного опьянения, вызвал такси и доехал до улицы Красноармейской.