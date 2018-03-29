Из Невского районного суда Петербурга из-за короткого замыкания эвакуировали посетителей
Возгорание ликвидировано, работа суда восстановлена, сообщили в объединенной
Возгорание ликвидировано, работа суда восстановлена, сообщили в объединенной
«На пятом этаже Невского районного суда, по предварительной информации, произошло короткое замыкание в одном из щитков. Все находившиеся в здании люди были эвакуированы, возгорание ликвидировано. В настоящее время работа суда восстановлена», — сообщили в
Пятиэтажное здание районного суда открыли в июне 2014 года. Оно позволяет одновременно принять более 700 посетителей, включая маломобильных. В здании 29 залов судебных заседаний и несколько сопутствующих помещений.
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