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17:50 (мск), источник: ТАСС

Из Невского районного суда Петербурга из-за короткого замыкания эвакуировали посетителей

Возгорание ликвидировано, работа суда восстановлена, сообщили в объединенной пресс-службе судов.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. Все посетители эвакуированы из здания Невского районного суда Санкт-Петербурга из-за короткого замыкания в одном из электрощитков, сообщили в четверг в объединенной пресс-службе судов.

«На пятом этаже Невского районного суда, по предварительной информации, произошло короткое замыкание в одном из щитков. Все находившиеся в здании люди были эвакуированы, возгорание ликвидировано. В настоящее время работа суда восстановлена», — сообщили в пресс-службе. Количество эвакуированных не уточняется.

Пятиэтажное здание районного суда открыли в июне 2014 года. Оно позволяет одновременно принять более 700 посетителей, включая маломобильных. В здании 29 залов судебных заседаний и несколько сопутствующих помещений.

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