В Волгограде задержаны наркокурьеры из Воронежа

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции № 2 (Краснооктябрьский район) Управления МВД России по г. Волгограду около жилого дома в Краснооктябрьском районе задержали двоих жителей Воронежской области — 20-летних парня и девушку. Подозреваемые делали тайники с закладками наркотических средств.

Полицейские установили, что задержанные, три дня назад приехавшие в г. Волгоград и проживающие здесь на съемной квартире, выполняли функции курьеров по приготовлению тайников с наркотическими средствами для дальнейшего сбыта бесконтактным способом. Подозреваемые сознались в содеянном.

В ходе личного досмотра и обысков по месту жительства подозреваемых полицейские изъяли наркотическое средство N-метилэфедрон, веса которого могло бы хватить для приготовления более 100 наркотических доз.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.4 ст. 228.1. УК РФ — «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере по предварительному сговору». За содеянное подозреваемым может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.