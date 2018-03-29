В Волгограде задержаны наркокурьеры из Воронежа
По сообщениям ГУ МЧС по региону, в Краснооктябрьском районе Волгограда полицейские по подозрению в сбыте наркотиков задержали жителей Воронежской области.
По сообщениям ГУ МЧС по региону, в Краснооктябрьском районе Волгограда полицейские по подозрению в сбыте наркотиков задержали жителей Воронежской области.
В результате проведенных
Полицейские установили, что задержанные, три дня назад приехавшие в г. Волгоград и проживающие здесь на съемной квартире, выполняли функции курьеров по приготовлению тайников с наркотическими средствами для дальнейшего сбыта бесконтактным способом. Подозреваемые сознались в содеянном.
В ходе личного досмотра и обысков по месту жительства подозреваемых полицейские изъяли наркотическое средство
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.4 ст. 228.1. УК РФ — «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере по предварительному сговору». За содеянное подозреваемым может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
Задержанные находятся под стражей.
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