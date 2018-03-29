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17:13 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волгограде задержаны наркокурьеры из Воронежа

По сообщениям ГУ МЧС по региону, в Краснооктябрьском районе Волгограда полицейские по подозрению в сбыте наркотиков задержали жителей Воронежской области.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции № 2 (Краснооктябрьский район) Управления МВД России по г. Волгограду около жилого дома в Краснооктябрьском районе задержали двоих жителей Воронежской области — 20-летних парня и девушку. Подозреваемые делали тайники с закладками наркотических средств.

Полицейские установили, что задержанные, три дня назад приехавшие в г. Волгоград и проживающие здесь на съемной квартире, выполняли функции курьеров по приготовлению тайников с наркотическими средствами для дальнейшего сбыта бесконтактным способом. Подозреваемые сознались в содеянном.

В ходе личного досмотра и обысков по месту жительства подозреваемых полицейские изъяли наркотическое средство N-метилэфедрон, веса которого могло бы хватить для приготовления более 100 наркотических доз.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.4 ст. 228.1. УК РФ — «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере по предварительному сговору». За содеянное подозреваемым может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Задержанные находятся под стражей.

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