Экс-руководитель крупной компании на Кубани уклонился от выплаты более 140 миллионов рублей налогов

В результате крупной компании из Туапсе по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи пришлось вернуть в бюджет государства не только эту сумму, но еще и пеню на сумму свыше 24 миллионов рублей и штраф в размере чуть более 3,5 миллионов.