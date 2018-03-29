Экс-руководитель крупной компании на Кубани уклонился от выплаты более 140 миллионов рублей налогов

С января 2014 года по февраль 2016 года мужчина занимал должность генерального директора компании, основным видом деятельности которой является производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи.
По данным следствия, в ноябре 2015 года он предоставил в налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость за третий квартал 2015 года с ложными сведениями, уклонившись от уплаты более 141 миллиона рублей налогов. На него завели уголовное дело.
В ходе расследования следователь регионального Следственного комитета добился возмещения в бюджет государства всей суммы. Предприятие погасило задолженность, а также оплатило пеню и штраф.
Учитывая это, следователь, рассмотрев ходатайство подозреваемого, признавшего вину, принял решение о прекращении в отношении него уголовного дела по нереабилитирующему основанию в связи с возмещением в полном объеме ущерба, причиненного бюджетной системе.
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