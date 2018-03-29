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17:13 (мск), источник: Югополис

​В Краснодаре заведующая детсадом платила несуществующему сотруднику

В ее отношении ведется уголовное дело о мошенничестве в крупном размере и служебном подлоге.

По данным следствия, заведующая детским садом № 112 в Краснодаре в 2012 году фиктивно устроила на работу воспитателя. До 2017 года заведующая постоянно вносила в табели учета рабочего времени недостоверные сведения и направляла их в бухгалтерию. На основании этих записей «сотруднику» начисляли зарплату. Банковская карта, на которую поступали деньги, находилась у заведующей.

Речь идет о 700 тыс. рублей, которые получила заведующая образовательным учреждением за все это время.

По информации СО по Центральному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю, в отношении заведующей в марте открыли уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ — мошенничество в крупном размере — и по ч. 1 ст. 292 УК РФ — служебный подлог. Расследование продолжается.

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