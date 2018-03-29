​В Краснодаре заведующая детсадом платила несуществующему сотруднику

По данным следствия, заведующая детским садом № 112 в Краснодаре в 2012 году фиктивно устроила на работу воспитателя. До 2017 года заведующая постоянно вносила в табели учета рабочего времени недостоверные сведения и направляла их в бухгалтерию. На основании этих записей «сотруднику» начисляли зарплату. Банковская карта, на которую поступали деньги, находилась у заведующей.