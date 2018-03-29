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17:15 (мск), источник: Интерфакс

Члены «Христианского государства» получили по 2 года колонии за поджог автомобилей

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU — Хамовнический суд Москвы приговорил к двум годам заключения брата лидера организации «Христианское государство» Александра Калинина, а также двоих его сообщников, признав их виновными в поджоге автомобилей у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя.

«Приговором суда Юрию Калинину, Александру Баянову и Денису Манталуце назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбытием в колонии общего режима», — сообщили «Интерфаксу» в четверг в суде.

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Подсудимые признаны виновными в умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч.2 ст. 167 УК РФ).

В ходе прений сторон прокурор просил для каждого из подсудимых 2 с половиной года заключения.

Все подсудимые признали свою вину и раскаялись в содеянном. В связи с этим процесс проходил в особом порядке судопроизводства, то есть без исследования доказательств по делу.

11 сентября 2017 г. адвокат Учителя Константин Добрынин написал на своей странице в фейсбуке, что неизвестные подожгли автомобиль возле офиса коллегии адвокатов Pen&Paper в Староконюшенном переулке в Москве. На прикрепленных фотографиях видно, как рядом с местом возгорания лежат обрывки бумаги, на которых написано «За Матильду гореть».

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Полиция после этого возбудила уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества, в рамках которого впоследствии были задержаны Калинин, Баянов и Манталуц.

Лидер «Христианского государства» Калинин был задержан и арестован по другому делу, связанному с фильмом «Матильда», — о принуждении кинотеатров к отказу от проката картины (ст. 179 УК РФ). Также в отношении него расследуется дело о возбуждение ненависти либо вражды (ст. 282 УК РФ). По делу о поджоге машин он был допрошен как свидетель.

По делу «Матильды» задержали лидера организации «Христианское государство»
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23 сентября 2017© Ньюстюб
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