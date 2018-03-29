Члены «Христианского государства» получили по 2 года колонии за поджог автомобилей

«Приговором суда Юрию Калинину, Александру Баянову и Денису Манталуце назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбытием в колонии общего режима», — сообщили «Интерфаксу» в четверг в суде.

Подсудимые признаны виновными в умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч.2 ст. 167 УК РФ).

В ходе прений сторон прокурор просил для каждого из подсудимых 2 с половиной года заключения.

Все подсудимые признали свою вину и раскаялись в содеянном. В связи с этим процесс проходил в особом порядке судопроизводства, то есть без исследования доказательств по делу.

11 сентября 2017 г. адвокат Учителя Константин Добрынин написал на своей странице в фейсбуке, что неизвестные подожгли автомобиль возле офиса коллегии адвокатов Pen&Paper в Староконюшенном переулке в Москве. На прикрепленных фотографиях видно, как рядом с местом возгорания лежат обрывки бумаги, на которых написано «За Матильду гореть».

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Полиция после этого возбудила уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества, в рамках которого впоследствии были задержаны Калинин, Баянов и Манталуц.