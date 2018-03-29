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17:37 (мск), источник: Клопс.ru

В Гродно госпитализировали с кишечной инфекцией калининградских футболистов

Калининградские подростки, приехавшие на футбольный турнир в Гродно, госпитализированы с кишечной инфекцией. Об этом сообщает «Гродненская правда».

Источник: Клопс.ru

Футболисты три дня назад приехали в Гродно из Полоцка и Калининграда на турнир и разместились на базе отдыха «Купалинка». Первые жалобы на недомогание поступили в четверг ночью. Ребят, а затем и тренера скорая помощь доставила в областную инфекционную больницу.

Как рассказала главный врач Елена Кроткова, у большинства пациентов признаки кишечной инфекции. У одного ребёнка — респираторной инфекции. Для установления причин и диагноза проведён забор материала на все возможные кишечные инфекции. Как выяснилось в ходе опроса сопровождающих ребят родителей, ещё по дороге на турнир у одного из детей наблюдались подобные симптомы. За медицинской помощью сопровождающие не обращались. Состояние ребёнка стабилизировалось, и он уже участвует в соревнованиях. Не исключается возможность передачи инфекции другим детям.

Состояние пациентов стабильное и не вызывает беспокойства у врачей. Но они госпитализированы для наблюдения и установления диагноза.

«В настоящее время на базе отдыха “Купалинка” проводится эпидемиологическое расследование для установления причин и условий возникновения заражения. Будут проведены все необходимые исследования проб воды, пищевых продуктов, обследование персонала базы отдыха, в первую очередь работников пищеблока. Об окончательном диагнозе говорить пока рано, но будет сделано всё для его установления», — отметил Александр Руфкин, заместитель главного врача Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

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