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17:41 (мск), источник: Комсомольская правда

В Калининграде на улице Черняховского столкнулись три автомобиля

В Калининграде снегопад стал причиной дорожно-транспортного происшествия.

Источник: Комсомольская правда

На светофоре рядом с Центральным рынком в районе 15:00 столкнулись сразу три автомобиля: микроавтобус Mercedes, кроссовер Hyundai Tucson и Chevrolet Cobalt.

В результате аварии, к счастью, никто не пострадал, зато движение (ДТП произошло прямо перед поворотом на улицу Горького) сильно затруднилось.

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