В Калининграде на улице Черняховского столкнулись три автомобиля
В Калининграде снегопад стал причиной
В Калининграде снегопад стал причиной
На светофоре рядом с Центральным рынком в районе 15:00 столкнулись сразу три автомобиля: микроавтобус Mercedes, кроссовер Hyundai Tucson и Chevrolet Cobalt.
В результате аварии, к счастью, никто не пострадал, зато движение (ДТП произошло прямо перед поворотом на улицу Горького) сильно затруднилось.
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