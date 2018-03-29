Замначальника свердловского УГИБДД уволят за пьяную езду
Высокопоставленного сотрудника свердловского УГИБДД уволят
Высокопоставленного сотрудника свердловского УГИБДД уволят
Информацию об этом подтвердил руководитель
По предварительным данным, полковник полиции, находясь за рулем автомашины Citroen, не обеспечил постоянного контроля над движением своего транспортного средства и допустил столкновение с ехавшей в попутном направлении Toyota Land Cruiser под управлением гражданина 1979 года рождения. В результате происшествия никто из людей, к счастью, не пострадал, машины получили незначительные механические повреждения. Представитель УГИБДД отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.
В результате в отношении него органы внутренних дел завели административное производство по статье 12.26 КоАП Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения водительских прав на срок до двух лет и штраф в размере 30.000 рублей. По итогам начавшейся служебной проверки офицера уволят из системы МВД по отрицательным мотивам в установленном порядке", — сказал Валерий Горелых.
По его словам, наказание ожидается и непосредственного начальника Юсупова, который в настоящее время находится в отпуске. Имя офицера, которого уволят из ГИБДД, а также его руководителя
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