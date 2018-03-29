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17:38 (мск), источник: ЕАН

Замначальника свердловского УГИБДД уволят за пьяную езду

Высокопоставленного сотрудника свердловского УГИБДД уволят из-за «пьяного» ДТП.

Информацию об этом подтвердил руководитель пресс-службы областного ГУ МВД России Валерий Горелых. «Действительно, 28 марта в Екатеринбурге было зафиксировано ДТП с участием личного автомобиля должностного лица УГИБД области. Предыстория его такова. Авария произошла в 23.30 на улице Окружной.

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По предварительным данным, полковник полиции, находясь за рулем автомашины Citroen, не обеспечил постоянного контроля над движением своего транспортного средства и допустил столкновение с ехавшей в попутном направлении Toyota Land Cruiser под управлением гражданина 1979 года рождения. В результате происшествия никто из людей, к счастью, не пострадал, машины получили незначительные механические повреждения. Представитель УГИБДД отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

В результате в отношении него органы внутренних дел завели административное производство по статье 12.26 КоАП Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения водительских прав на срок до двух лет и штраф в размере 30.000 рублей. По итогам начавшейся служебной проверки офицера уволят из системы МВД по отрицательным мотивам в установленном порядке", — сказал Валерий Горелых.

По его словам, наказание ожидается и непосредственного начальника Юсупова, который в настоящее время находится в отпуске. Имя офицера, которого уволят из ГИБДД, а также его руководителя пресс-секретарь областного полицейского главка не уточнил. По неофициальной данным, провинившимся оказался заместитель начальника УГИБДД по Свердловской области.

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