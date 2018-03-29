В Калининграде следователя обвиняют в получении серии взяток
Старшего следователя следственного отдела по Центральному району города Калининграда обвиняют в получении нескольких взяток. Об этом сообщает
Старшего следователя следственного отдела по Центральному району города Калининграда обвиняют в получении нескольких взяток. Об этом сообщает
Следователь обвиняется в том, что в течение 2017 года трижды получал взятки: один раз — в виде мелкого имущества на сумму менее десяти тысяч рублей, второй раз взял сумму в размере пяти тысяч рублей от того же лица в обмен на возврат личных документов, а в третий раз — уже 70 тысяч рублей. В ответ следователь совершал действия, входившие в служебные полномочия, в интересах этого лица.
Уголовное дело по ч. 1 ст. 291.2, ч. 1 ст. 291.2, ч. 2 ст. 290 УК РФ расследовали и направили в Ленинградский районный суд для рассмотрения по существу.
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