За гибель 3 человек в ДТП в Воронеже автомобилисту дали 6,5 лет

Источник: РИА "Воронеж"

Судья Коминтерновского районного суда Воронежа назначил 26-летнему автомобилисту 6,5 лет колонии-поселения за совершение ДТП, в котором погибли 3 пассажира и один человек пострадал. Водитель управлял машиной в алкогольном опьянении.

Авария случилась на улице Хользунова в ноябре 2015 года. С водителем в машине ехали четыре пассажира. Автомобиль Mazda 626 ехал на высокой скорости, пересек двойную сплошную, после чего столкнулся с ГАЗ-796/3302, который ехал навстречу.