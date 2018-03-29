За гибель 3 человек в ДТП в Воронеже автомобилисту дали 6,5 лет
Мужчина управлял автомобилем пьяным.
Мужчина управлял автомобилем пьяным.
Судья Коминтерновского районного суда Воронежа назначил 26-летнему автомобилисту 6,5 лет
Авария случилась на улице Хользунова в ноябре 2015 года. С водителем в машине ехали четыре пассажира. Автомобиль Mazda 626 ехал на высокой скорости, пересек двойную сплошную, после чего столкнулся с ГАЗ-796/3302, который ехал навстречу.
Уголовное дело в отношении воронежца возбудили по ч. 6 ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, и причинение тяжкого вреда здоровью человека). Суд также лишил автомобилиста водительских прав на 3 года.
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