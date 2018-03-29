Депутат Гордумы Нижнего Новгорода Ингликов арестован до 26 мая

Депутат Гордумы Нижнего Новгорода директор МКУ «Управление муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода» Николай Ингликов арестован до 26 мая. Об этом Newsroom24 cообщили в Московском районном суде.



Напомним, Николай Ингликов подозревается получении взятки в особо крупном размере. 27 марта через посредника он получил взятку в сумме 160 тысяч рублей за покровительство в виде сохранения условий трудового договора смотрителя Ново-Сормовского кладбища. В отношении депутата возбуждено уголовное дело.