Депутат Гордумы Нижнего Новгорода Ингликов арестован до 26 мая
Он подозревается получении взятки в особо крупном размере.
Он подозревается получении взятки в особо крупном размере.
Депутат Гордумы Нижнего Новгорода директор МКУ «Управление муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода» Николай Ингликов арестован до 26 мая. Об этом Newsroom24 cообщили в Московском районном суде.
Напомним, Николай Ингликов подозревается получении взятки в особо крупном размере. 27 марта через посредника он получил взятку в сумме 160 тысяч рублей за покровительство в виде сохранения условий трудового договора смотрителя
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.