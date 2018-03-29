Британские медики сообщили об улучшении состояния Юлии Скрипаль
Москва. 29 марта. INTERFAX.RU — Дочь
Москва. 29 марта. INTERFAX.RU — Дочь
Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта у торгового центра в городе Солсбери. По версии британского следствия, пострадавшие были отравлены
Британская сторона сообщала, что Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии и все эти дни находились в критическом состоянии.
Россия доступа к Скрипалям не имеет
Москва неоднократно подчеркивала, что не получила доступа к Скрипалям, оба из которых имеют российские паспорта, и не знает, в каком они состоянии.
«На самом деле никто ничего не знает про Юлию Скрипаль и Сергея Скрипаля. Кстати, оба являются российскими гражданами. На все наши ноты мы получили только один ответ — что Скрипаль находится в тяжелом состоянии», — заявил 17 марта в эфире телеканала НТВ посол России в Великобритании Александр Яковенко.
Выступая на брифинге 29 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что в ведомстве с недоверием относятся к сообщениям о работе экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по делу об отравлении Скрипалей.
«Как могут эксперты международной организации сказать, кто перед ними находится», — отмечала Захарова.
Как именно отравляющее вещество попало в организм
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