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17:56 (мск), источник: Интерфакс

Британские медики сообщили об улучшении состояния Юлии Скрипаль

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU — Дочь экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Юлия более не находится в критическом состоянии, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление представителя британской Национальной службы здравоохранения (NHS). Уточняется, что в состоянии женщины, пострадавшей от отравления нервно-паралитическим веществом, наблюдается улучшение, она быстро идет на поправку.

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Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта у торгового центра в городе Солсбери. По версии британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», якобы разработанным в России. Россия все обвинения в связи с «делом Скрипаля» отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.

Британская сторона сообщала, что Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии и все эти дни находились в критическом состоянии.

Россия доступа к Скрипалям не имеет

Москва неоднократно подчеркивала, что не получила доступа к Скрипалям, оба из которых имеют российские паспорта, и не знает, в каком они состоянии.

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«На самом деле никто ничего не знает про Юлию Скрипаль и Сергея Скрипаля. Кстати, оба являются российскими гражданами. На все наши ноты мы получили только один ответ — что Скрипаль находится в тяжелом состоянии», — заявил 17 марта в эфире телеканала НТВ посол России в Великобритании Александр Яковенко.

Выступая на брифинге 29 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что в ведомстве с недоверием относятся к сообщениям о работе экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по делу об отравлении Скрипалей.

«Как могут эксперты международной организации сказать, кто перед ними находится», — отмечала Захарова.

Как именно отравляющее вещество попало в организм экс-офицера ГРУ и его дочери, неизвестно. Британская сторона выдвигала разные версии. В четверг 29 марта полиция Лондона сообщила, что, по их версии, Скрипали впервые попали под воздействие нервнопаралитического вещества у себя в доме. Якобы наибольшая концентрация отравляющего вещества выявлена на входной двери дома, которую специалисты сняли с петель и увезли. На прошлой неделе полицейские срезали и забрали скамейку перед торговым центром, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь.

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