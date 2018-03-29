Под Самарой нашли подпольный нефтезавод и 500 тонн похищенной нефти

По данным управления, несанкционированная врезка в линейную часть магистрального нефтепровода «Нижневартовск-Курган-Куйбышев» с криминальным отводом длиной два км на территорию нефтебазы в городе Похвистнево Самарской области была обнаружена 28 марта 2018 года.

«В ходе осмотра обнаружены три емкости-накопителя, в которых находилось более 500 тонн похищенной нефти. По предварительной оценке, в ходе преступной деятельности с начала 2018 года было похищено более 18,5 тысяч тонн нефти, которые реализованы на нефтебазы Самарской, Оренбургской и Саратовской областей. Ориентировочный ущерб составляет свыше 400 миллионов рублей. Одновременно на территории нефтебазы, расположенной в непосредственной близости от места происшествия, выявлен завод, осуществляющий незаконное производство по подготовке нефти с существенными нарушениями экологических норм», — говорится в сообщении регионального УФСБ.