Под Самарой нашли подпольный нефтезавод и 500 тонн похищенной нефти
Сотрудники УФСБ России по Самарской области обнаружили незаконный нефтеперерабатывающий завод и 500 тонн похищенной нефти, сообщает
Сотрудники УФСБ России по Самарской области обнаружили незаконный нефтеперерабатывающий завод и 500 тонн похищенной нефти, сообщает
По данным управления, несанкционированная врезка в линейную часть магистрального нефтепровода «Нижневартовск-Курган-Куйбышев» с криминальным отводом длиной два км на территорию нефтебазы в городе Похвистнево Самарской области была обнаружена 28 марта 2018 года.
«В ходе осмотра обнаружены три
По оценке специалистов Ростехнадзора, завод способен перерабатывать до трех тысяч тонн нефти в месяц. Сумма незаконно полученного дохода может достигать более 20 миллионов рублей.
Решается вопрос о возбуждении уголовных дел, добавили в управлении.
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