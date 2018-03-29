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18:56 (мск), источник: Sputnik

На границе Узбекистана арестовали две вооруженные группы кыргызов

Разрешительные документы на оружие у граждан Кыргызской Республики отсутствовали.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Две группы вооруженных людей задержаны пограничниками Кыргызстана в районе границы с Узбекистаном, сообщила в четверг пресс-служба кыргызской погранслужбы.

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«Двадцать седьмого марта в местности Беш-Таш Джалал-Абадской области пограничники Ала-Букинского пограничного отряда совместно с сотрудниками территориального подразделения Госкомитета нацбезопаности задержали пятерых граждан Кыргызской Республики», — сообщает пресс-служба.

По данным пресс-службы, сначала пограничный наряд остановил двух граждан с винтовками и патронами. Разрешительные документы на оружие у них отсутствовали. Сами задержанные утверждали, что якобы приехали в приграничный район на рыбалку. Через час в этом же районе была задержана еще одна вооруженная группа из трех человек с пятизарядной винтовкой SARSILMAZ. Задержанные заявили, что приехали на охоту, однако ни добычи, ни разрешительных документов на оружие у них не было.

«После оформления соответствующих документов все пятеро задержанных и изъятое оружие с боеприпасами были переданы сотрудникам территориального подразделения ГКНБ республики», — отметили в пресс-службе.

В четверг в приграничной узбекской Фергане проходит первое заседание Совета глав приграничных областей Кыргызстана и Узбекистана с участием премьер-министров двух стран, а также губернаторов приграничных регионов обеих республик.

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