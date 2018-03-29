На границе Узбекистана арестовали две вооруженные группы кыргызов

По данным пресс-службы, сначала пограничный наряд остановил двух граждан с винтовками и патронами. Разрешительные документы на оружие у них отсутствовали. Сами задержанные утверждали, что якобы приехали в приграничный район на рыбалку. Через час в этом же районе была задержана еще одна вооруженная группа из трех человек с пятизарядной винтовкой SARSILMAZ. Задержанные заявили, что приехали на охоту, однако ни добычи, ни разрешительных документов на оружие у них не было.