На границе Узбекистана арестовали две вооруженные группы кыргызов
Разрешительные документы на оружие у граждан Кыргызской Республики отсутствовали.
Разрешительные документы на оружие у граждан Кыргызской Республики отсутствовали.
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Две группы вооруженных людей задержаны пограничниками Кыргызстана в районе границы с Узбекистаном, сообщила в четверг
«Двадцать седьмого марта в местности
По данным
«После оформления соответствующих документов все пятеро задержанных и изъятое оружие с боеприпасами были переданы сотрудникам территориального подразделения ГКНБ республики», — отметили в
В четверг в приграничной узбекской Фергане проходит первое заседание Совета глав приграничных областей Кыргызстана и Узбекистана с участием
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