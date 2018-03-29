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18:55 (мск), источник: Volga News

В Октябрьский районный суд попытался пройти мужчина с гранатой в кармане

Судебные приставы задержали в Октябрьском районном суде мужчину с оружием и боеприпасами.

Как рассказали в пресс-службе управления ФССП России по Самарской области, дело было в 20-х числах марта. Мужчина пришел в суд, пытался пройти внутрь. Когда его попросили выложить на стойку все запрещенные к проносу предметы, посетитель сказал, что у него ничего такого нет. А когда попытался пройти через рамку металлодетектора, тот запищал. Тогда мужчину решили «проверить» ручным металлодетектором, который подал звуковой сигнал, среагировав на что-то в кармане куртки.

Приставы спросили, что у него там, а тот заявил — граната и пистолет. Мужчина потянулся к карману, приставы расценили это как угрозу безопасности, скрутили его и нажали тревожную кнопку. Предполагаемого нарушителя передали в полицию.

Ведомство напоминает: по правилам в здание суда нельзя проносить порох и взрывчатые вещества, а также предметы, ими начиненные, огнестрельное и травматическое оружие, его имитации, сигнальные и стартовые пистолеты, электрошоковые устройства, колющее и режущее оружие, острые предметы, сжатые, сжиженные газы и легковоспламеняющиеся жидкости, любые ядовитые и отравляющие вещества.

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