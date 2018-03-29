Воронежские поисковики сообщили о пропаже 46-летнего мужчины
Владислав Кочетов ушел из дома на улице Ильича 18 марта.
Владислав Кочетов ушел из дома на улице Ильича 18 марта.
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Рост пропавшего — 180 см, у него худощавое телосложение. На вид Владиславу Кочетову — 46 лет. У мужчины карие глаза и седые волосы. Горожанин был в «болотной» куртке и в черных ботинках.
Поисковики попросили всех, кто знает
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