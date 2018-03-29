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18:27 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежские поисковики сообщили о пропаже 46-летнего мужчины

Владислав Кочетов ушел из дома на улице Ильича 18 марта.

Источник: РИА "Воронеж"

Представители поисково-спасательного отряда «Черноземье» сообщили о пропаже 46-летнего Владислава Кочетова в четверг, 29 марта. Мужчина ушел из дома на улице Ильича 18 марта. По словам волонтеров, «заявка от родственников поступила только сейчас».

Рост пропавшего — 180 см, у него худощавое телосложение. На вид Владиславу Кочетову — 46 лет. У мужчины карие глаза и седые волосы. Горожанин был в «болотной» куртке и в черных ботинках.

Поисковики попросили всех, кто знает какую-либо информацию о пропавшем, сообщить по телефонам 8 906 670 23 44, 112 или 02.

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