Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Максим Матвеев предстанет в необычном образе в сериале «Первого»
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля
Женщина притворилась беременной ради поездки в скорой
Управляющая кемеровским ТЦ объяснила закрытые двери в кинотеатре
Как эмпатия может навредить работе
Свидания в эпоху феминизма: новые правила для мужчинСамый популярный вопрос на мужских форумах: "За что я должен платить на свидании?"
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
Жириновский нашел виновных в пожаре в Кемерове
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
СМИ: в Петербурге горит крупнейший универмаг ДЛТ
Американцы усомнились в способностях Су-35 – СМИ
Экс-ведущая «Орла и решки» сделала ринопластику
Поклонники считают, что 50-летняя Алика Смехова выглядит на 35
Оливковое масло назвали эликсиром
За что отвечает наследственность
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Фоторепортажи
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
21:28 (мск), источник: АиФ Прикамье

Власти края выделят средства на похороны семей, отравившихся газом в Кизеле

После этой трагедии в Прикамье проверят все дома с газовым оборудованием.

Власти Прикамья выделят средства на похороны пяти жителей Кизела, который погибли от отравления угарным газом в своих квартирах.

Как рассказали в Министерстве социального развития края, его специалисты провели работу по выявлению родственников погибших. У пожилых родителей и их сына-инвалида третьей группы, чьи тела обнаружили первыми, родственников не оказалось. Поэтому министерство возьмёт на себя решение всех вопросов по их погребению. В другой квартире этажом выше от отравления угарным газом погибли 63-летняя женщина и её сын. У женщины осталась взрослая дочь, ей окажут материальную помощь.

После этой трагедии губернатор Максим Решетников поручил региональной Инспекции госжилнадзора вместе с главами районов и представителями АО «Газпром газораспределение Пермь» провести проверку всех газифицированных жилых домов в крае. Таковых насчитывается более 4,8 тысяч. Осмотр начнётся уже 30 марта.

Напомним, 26 марта в Кизеле обнаружили тела пяти человек, которые отравились угарным газом в своих квартирах. По предварительной версии, к трагедии привели водонагревательные газовые колонки, которыми жильцы пользовались при неисправной вентиляции. СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело, в рамках которого задержали двух представителей управляющей компании, обслуживающей дом, где погибли две семьи.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Насколько вы доступны для мошенников? Тест
Россия закрывает генконсульство США в Петербурге
Юлия Скрипаль пришла в сознание и заговорила
Самолет «России» наехал на ногу сотруднику аэропорта в Лондоне
Чрезвычайный прогноз. Какие катаклизмы предсказали россиянам
Российский «Тайфун» появился в курдском кантоне
Симулятор ядерной бомбардировки: что случится с вашим домом?
Захарова ответила Джонсону цитатой из Достоевского
Спорт
Сергей Карасев будет работать главным арбитром на матчах ЧМ Международная федерация футбола назвала имена 36 главных арбитров, которые обслужат матчи чемпионата мира 2018 года в России
Авто
Разворот грузовика на краю обрыва (видео не для слабонервных) Чем хуже и опаснее дороги, тем выше мастерство водителей: это правило в очередной раз подтвердил водитель грузовика из Китая
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Ольга Бузова запускает собственный телеканал «БузоваTV» начнет вещание 1 апреля на частоте телеканала ТНТ4
Недвижимость
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Врач скорой помощи в Саратове заставлял подчиненных строить ему дачу
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Леди
День траура: как пережить горе и почувствовать себя спокойнее В связи с трагедией в Кемерове в соцсетях подробности происшествия и страшные фотографии перемешались со словами соболезнований и обвинений.
Дети
«Спасибо за сына!»: Орбакайте трогательно поздравила Преснякова Певица показала совместное ретрофото.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь