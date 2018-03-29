Власти края выделят средства на похороны семей, отравившихся газом в Кизеле
После этой трагедии в Прикамье проверят все дома с газовым оборудованием.
После этой трагедии в Прикамье проверят все дома с газовым оборудованием.
Власти Прикамья выделят средства на похороны пяти жителей Кизела, который погибли от отравления угарным газом в своих квартирах.
Как рассказали в Министерстве социального развития края, его специалисты провели работу по выявлению родственников погибших. У пожилых родителей и их
После этой трагедии губернатор Максим Решетников поручил региональной Инспекции госжилнадзора вместе с главами районов и представителями АО «Газпром газораспределение Пермь» провести проверку всех газифицированных жилых домов в крае. Таковых насчитывается более 4,8 тысяч. Осмотр начнётся уже 30 марта.
Напомним, 26 марта в Кизеле обнаружили тела пяти человек, которые отравились угарным газом в своих квартирах. По предварительной версии, к трагедии привели водонагревательные газовые колонки, которыми жильцы пользовались при неисправной вентиляции. СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело, в рамках которого задержали двух представителей управляющей компании, обслуживающей дом, где погибли две семьи.
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