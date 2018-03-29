Власти края выделят средства на похороны семей, отравившихся газом в Кизеле

Власти Прикамья выделят средства на похороны пяти жителей Кизела, который погибли от отравления угарным газом в своих квартирах.

Как рассказали в Министерстве социального развития края, его специалисты провели работу по выявлению родственников погибших. У пожилых родителей и их сына-инвалида третьей группы, чьи тела обнаружили первыми, родственников не оказалось. Поэтому министерство возьмёт на себя решение всех вопросов по их погребению. В другой квартире этажом выше от отравления угарным газом погибли 63-летняя женщина и её сын. У женщины осталась взрослая дочь, ей окажут материальную помощь.

После этой трагедии губернатор Максим Решетников поручил региональной Инспекции госжилнадзора вместе с главами районов и представителями АО «Газпром газораспределение Пермь» провести проверку всех газифицированных жилых домов в крае. Таковых насчитывается более 4,8 тысяч. Осмотр начнётся уже 30 марта.