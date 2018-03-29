Мэрию Миасса обыскали из-за «отката» в восемь миллионов рублей
В СК по Челябинской области прокомментировали обыски, прошедшие сегодня в администрации четвертого по величине города Южного Урала.
В СК по Челябинской области прокомментировали обыски, прошедшие сегодня в администрации четвертого по величине города Южного Урала.
Они проводились в рамках расследования дела о взятке в особо крупном размере, сообщили в четверг в следственном ведомстве.
— По версии следствия, в 2017 году в городе Миасс подозреваемые, в число которых вошли чиновник мэрии, депутат городского собранияи, а также эксперт, дававший оценку здания, и еще один местный житель, действуя в составе организованной группы, приобрели на бюджетные средства торговое помещение для размещения детского сада по явно завышенной цене, — сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. — Сделка была проведена на основании фиктивной экспертной оценки. За данные действия подозреваемые получили взятку в сумме более восьми миллионов рублей.
По словам Шишкова, преступление выявлено сотрудниками УФСБ региона, осуществляющими оперативное сопровождение по уголовному делу.
Как сообщили местные СМИ, детский сад был торжественно открыт перед прошедшими выборами президента.
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