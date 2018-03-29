Мэрию Миасса обыскали из-за «отката» в восемь миллионов рублей

— По версии следствия, в 2017 году в городе Миасс подозреваемые, в число которых вошли чиновник мэрии, депутат городского собранияи, а также эксперт, дававший оценку здания, и еще один местный житель, действуя в составе организованной группы, приобрели на бюджетные средства торговое помещение для размещения детского сада по явно завышенной цене, — сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. — Сделка была проведена на основании фиктивной экспертной оценки. За данные действия подозреваемые получили взятку в сумме более восьми миллионов рублей.