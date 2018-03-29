Юлия Скрипаль пришла в сознание и может говорить
Москва. 29 марта. INTERFAX.RU — Состояние Юлии, дочери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, быстро улучшается — она находится в сознании и может говорить, сообщает в четверг BBC News.
Москва. 29 марта. INTERFAX.RU — Состояние Юлии, дочери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, быстро улучшается — она находится в сознании и может говорить, сообщает в четверг BBC News.
По ее данным, ситуация с пациенткой изменилась к лучшему — ее состояние стабильно.
Ранее британская Национальная служба здравоохранения сообщила, что Юлия, вместе с отцом отравленная
При этом ее отец Сергей Скрипаль все еще находится в стабильно критическом состоянии.
Как сообщалось ранее, специалисты
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