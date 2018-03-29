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21:15 (мск), источник: Интерфакс

Юлия Скрипаль пришла в сознание и может говорить

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU — Состояние Юлии, дочери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, быстро улучшается — она находится в сознании и может говорить, сообщает в четверг BBC News.

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По ее данным, ситуация с пациенткой изменилась к лучшему — ее состояние стабильно.

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Ранее британская Национальная служба здравоохранения сообщила, что Юлия, вместе с отцом отравленная нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери, пошла на поправку. По словам медиков, ее состояние перестало быть критическим. Представитель службы охарактеризовал состояние женщины как «стабильное».

При этом ее отец Сергей Скрипаль все еще находится в стабильно критическом состоянии.

Как сообщалось ранее, специалисты Скотланд-Ярда пришли к выводу, что Скрипаль и его дочь впервые попали под воздействие нервно-паралитического вещества у себя в доме. При этом, по данным полиции, наибольшая концентрация отравляющего вещества выявлена на входной двери дома.

Юлия Скрипаль быстро идет на поправку
Во время загрузки произошла ошибка.
21:12 (мск)© Ньюстюб
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