Юлия Скрипаль пришла в сознание и может говорить

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По ее данным, ситуация с пациенткой изменилась к лучшему — ее состояние стабильно.

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Ранее британская Национальная служба здравоохранения сообщила, что Юлия, вместе с отцом отравленная нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери, пошла на поправку. По словам медиков, ее состояние перестало быть критическим. Представитель службы охарактеризовал состояние женщины как «стабильное».

При этом ее отец Сергей Скрипаль все еще находится в стабильно критическом состоянии.