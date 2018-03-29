В Волоколамске проходит стихийный митинг после очередного выброса на полигоне «Ядрово»

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Митингующие несколько часов требуют, чтобы к ним вышел и.о. главы района Андрей Вихарев. Также собравшиеся требуют ввести чрезвычайное положение, сообщил один из активистов «Ведомостям».

Митинг связан с вновь произошедшим выбросом свалочных газов с мусорного полигона «Ядрово». Андрей Вихарев назвал превышение 12-кратным, митингующие утверждают, что предельно допустимые концентрации были выше в 87,5 раз.

Господин Вихарев отмечал, что выбросы будут продолжаться до тех пор, пока не заработает система принудительной утилизации газа. Власти намерены запустить ее к 15 июня. Министр экологии Подмосковья Александр Коган заявил «Ъ FM», что для быстрого проведения реформ необходимо «успокоиться».

После массового отравления детей выделившимся на свалке сероводородом и выступления местных жителей губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился решить вопрос с неприятным запахом с полигона «Ядрово» к середине июня. Андрей Вихарев же пообещал к 13 апреля прекратить завоз мусора на свалку, а затем рекультивировать полигон.