В Волоколамске проходит стихийный митинг после очередного выброса на полигоне «Ядрово»
Перед зданием администрации Волоколамского района Подмосковья проходит митинг. Как сообщает телеканал «Дождь», акция собрала несколько тысяч жителей.
Перед зданием администрации Волоколамского района Подмосковья проходит митинг. Как сообщает телеканал «Дождь», акция собрала несколько тысяч жителей.
Митингующие несколько часов требуют, чтобы к ним вышел и.о. главы района Андрей Вихарев. Также собравшиеся требуют ввести чрезвычайное положение, сообщил один из активистов «Ведомостям».
Митинг связан с вновь произошедшим выбросом свалочных газов с мусорного полигона «Ядрово». Андрей Вихарев назвал превышение 12-кратным, митингующие утверждают, что предельно допустимые концентрации были выше в 87,5 раз.
Господин Вихарев отмечал, что выбросы будут продолжаться до тех пор, пока не заработает система принудительной утилизации газа. Власти намерены запустить ее к 15 июня. Министр экологии Подмосковья Александр Коган заявил «Ъ FM», что для быстрого проведения реформ необходимо «успокоиться».
После массового отравления детей выделившимся на свалке сероводородом и выступления местных жителей губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился решить вопрос с неприятным запахом с полигона «Ядрово» к середине июня. Андрей Вихарев же пообещал к 13 апреля прекратить завоз мусора на свалку, а затем рекультивировать полигон.
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