СК Башкирии возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство в Уфе

Инцидент произошел 24 марта в центре Уфы. Как ранее передавал ГорОбзор.ру, 62-летняя пенсионерка открыла дверь 32-летнему соседу. Он напал на нее, нанес несколько ножевых ранений. Ограбив квартиру, забрав драгоценности и банковскую карту, налетчик удалился. Однако он не смог воспользоваться картой, так как не знал пин-код.