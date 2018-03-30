СК Башкирии возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство в Уфе
По факту покушения на убийство 62-летней женщины в Уфе возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).
По факту покушения на убийство 62-летней женщины в Уфе возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).
Подозреваемый 32-летний мужчина, являющийся соседом пострадавшей, заключен под стражу. Об этом сообщил СК Башкирии.
Инцидент произошел 24 марта в центре Уфы. Как ранее передавал ГорОбзор.ру, 62-летняя пенсионерка открыла дверь 32-летнему соседу. Он напал на нее, нанес несколько ножевых ранений. Ограбив квартиру, забрав драгоценности и банковскую карту, налетчик удалился. Однако он не смог воспользоваться картой, так как не знал
— По ходатайству следователя судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается, — пояснили в СК.
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